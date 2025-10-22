تجارت ایران و عراق پایدار است؛ کاهش صادرات گاز عامل افت تجارت

فرزاد پیلتن، دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت در امور بین‌الملل، در گفتگو با خبرنگار مهر چشم‌انداز روابط تجاری ایران و عراق را مثبت و باثبات ارزیابی کرد و گفت: روابط تجاری میان ایران و عراق، روابطی کاملاً سنتی و ریشه‌دار است که در طول سال‌های گذشته شکل گرفته و به‌مرور عمق و گستردگی بیشتری پیدا کرده است.

وی افزود: دو کشور دارای مرزهای مشترک طولانی و گذرگاه‌های متعدد زمینی هستند و همچنین اشتراکات فرهنگی، قومی و زبانی میان بخش‌هایی از ایران با مناطق جنوبی و غربی عراق، زمینه‌ساز ارتباط نزدیک‌تر و تعاملات اقتصادی گسترده‌تر شده است.

پیلتن تصریح کرد: این پیوندهای عمیق تاریخی و اجتماعی موجب شده است که تجارت میان دو کشور در برابر چالش‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی مقاوم باشد و دچار اختلال جدی نشود.

دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به آخرین آمار مبادلات تجاری میان دو کشور گفت: در نیمه نخست امسال، به‌طور دقیق‌تر در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، حدود سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار صادرات از جمهوری اسلامی ایران به عراق انجام شده است.

وی افزود: متأسفانه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ درصد از نظر ارزشی و ۱۷ درصد از نظر وزنی کاهش نشان می‌دهد که بخش عمده این کاهش مربوط به کاهش صادرات گاز ایران به عراق بوده است.

پیلتن تأکید کرد: در بخش صادرات غیرنفتی، تغییر معناداری در عملکرد تجاری ایران با عراق مشاهده نمی‌شود و سطح مبادلات در این حوزه همچنان پایدار است.

به گفته وی، نیاز متقابل دو کشور به تداوم همکاری‌های اقتصادی، کیفیت و قیمت مناسب محصولات ایرانی در بازار عراق و هم‌خوانی این محصولات با سلیقه مصرف‌کنندگان عراقی از جمله عواملی است که باعث حفظ و تقویت روند مبادلات تجاری بین ایران و عراق می‌شود.

دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: با وجود شرایط سیاسی موجود، انتظار نمی‌رود روابط تجاری دو کشور با چالش جدی مواجه شود و افق همکاری‌های اقتصادی همچنان روشن و پایدار است.