ظرفیت تجارت ۲۰میلیارد دلاری با عراق داریم/ چین و ترکیه رقبای اصلی

فرزاد پیلتن نماینده ویژه تجاری ایران در عراق در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تجارت ایران و عراق، اظهار کرد: طی ۶ ماهه ابتدای سال جاری حدود ۴.۵ میلیارد دلار کالا از ایران به عراق صادر شده است و حدود ۱۵۰ میلیون دلار کالا از کشور مذکور به ایران وارد شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه دوره مأموریت رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق به پایان رسیده است، سازمان توسعه تجارت ایران به منظور حفظ فعالیت دفتر رایزنی بازرگانی مذکور، ضمن تعیین و معرفی نماینده ویژه موقت تجاری در کشور مذکور، در حال بررسی و انتخاب ۳ رایزن جدید بازرگانی جهت اعزام به کشور مذکور است‌.

پیلتن ادامه داد: علاوه بر این، سازمان توسعه تجارت ایران در راستای توسعه فعالیت‌ها و گسترش سطح خدمات خود به تجار دو کشور، در حال بررسی شرایط و الزامات ایجاد شعبه خود در این کشور است.

چین و ترکیه رقبای ایران در بازار عراق

مدیرکل سابق غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران در مورد میزان ظرفیت تجارت دو کشور تصریح کرد: ظرفیت‌های افزایش روابط تجاری دو کشور با احتساب صادرات کالا، خدمات، برق و گاز حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

به گفته پیلتن، رقبای اصلی ایران در بازار عراق کشورهای چین و ترکیه هستند.

عراق تمایلی به تجارت ترجیحی و آزاد ندارد

مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اینکه احتمال برقراری تجارت آزاد و یا تعرفه ترجیحی با عراق وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه تجارت میان ایران و عراق یک‌طرفه و عمدتاً شامل صادرات از ایران به عراق است، علیرغم پیگیری‌های مختلف در سالهای گذشته، دولت عراق تمایلی برای مذاکره و امضای توافق در هیچیک از زمینه‌های مذکور ندارد.

وی افزود: بر این اساس، افزایش واردات از عراق و شکل گیری موازنه تجاری میان دو طرف می‌تواند در آینده شرایط امضای چنین توافقاتی را فراهم کند.

اثر حذف دلار از بازار داخلی عراق بر تجارت با ایران

نماینده ویژه تجاری ایران در عراق در پاسخ به این سوال که چندی پیش گفته شد عراق دلار را در بازار داخلی خود به رسمیت نخواهد شناخت؛ این سیاست چه تأثیری در رابطه تجاری ایران و عراق می‌گذارد، تصریح کرد: سیاستهای ارزی کشورها واجد فرصت‌ها و تهدیدهایی برای تجارت خارجی آنهاست. عراق هم از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: اتخاذ این سیاست احتمالاً بخشی از معاملات تجاری بین تجار دو کشور را به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار خواهد داد، ولی الزاماً به معنی اثرگذاری منفی بر روابط تجاری با دیگر کشورها از جمله ایران تلقی نمی‌شود.

مبادله ارز از طرق غیربانکی

پیلتن در مورد وضعیت مبادلات بانکی و پولی با عراق نیز گفت: مبادله ارز میان فعالان تجاری دو کشور به دلیل قطع روابط بانکی دو کشور، عمدتاً از طرق غیربانکی صورت می‌گیرد.

وی افزود: البته این نوع شیوه مبادله ارز از دوره قبل از اعمال تحریم‌ها نیز میان فعالان تجاری دو کشور و به دلیل کوچک بودن مقیاس بسیاری از معاملات تجاری فیمابین، رایج بوده است.

تجار ایرانی اهمیتی به بازار عراق نمی‌دهند

پیلتن در مورد اصلی ترین موانع و مشکلات توسعه تجارت با عراق، اظهار کرد: با توجه به نیازهای رو به گسترش بازار عراق و همچنین سطح مناسب کیفی و رقابت پذیری محصولات ایرانی در این بازار و بسیاری اشتراکات فرهنگی، زبانی و قومی و نزدیکی جغرافیایی دو کشور، به نظر می‌رسد مهمترین موانع و مشکلات شامل عدم توجه به اهمیت این بازار و عدم برنامه ریزی بلندمدت و حرفه‌ای شرکتهای ایرانی جهت حضور مستقیم و پایدار در بازار این کشور می‌شود.

نماینده ویژه تجاری ایران در عراق گفت: البته در خصوص زیرساخت‌های تجاری مانند حمل یکسره کالا، ترخیص کالا در پایانه‌های مرزی، استانداردها و.... نیز مشکلاتی وجود دارد که در صورت رفع آنها امکان توسعه روابط تجاری دو کشور فراهم خواهد شد.