جانمایی اراضی لجستیک شهر فرودگاهی تا یک ماه آینده انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین نشست ستاد مراکز لجستیک کشور به ریاست «فرزانه صادق»، وزیر راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو و مدعوین برگزار شد.

در آغاز این نشست، «مهران قربانی»، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، گزارشی از مجموعه مصوبات و اقدامات انجام‌شده در ستاد مراکز لجستیک کشور ارائه کرد.

بر اساس گزارش معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی مطالعات مکان‌یابی ۲۱ مرکز لجستیک در حال انجام است، ۱۷ مرکز نیازمند تکمیل اطلاعات هستند، ۴ مرکز برای ارائه در نشست بعدی آماده شده و ۹ مرکز نیز به تصویب رسیده‌اند و قرار است ۶ مرکز دیگر نیز در همین نشست موردبررسی قرار گیرد.

در ادامه جلسه، دستور کار مربوط به تبیین ساختار ستاد مراکز لجستیک کشور موردبررسی قرار گرفت. بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی و رئیس ستاد، مقرر شد معاونت حمل‌ونقل این وزارتخانه با همکاری استانداری‌ها، اقدامات لازم را مطابق با قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها برای صدور مجوز بی‌نام مراکز لجستیک تا پیش از مرحله سرمایه‌گذاری انجام دهد.

در بخش دیگری از نشست، موضوع مکان‌یابی پارک‌های لجستیک عمومی در استان‌های کرمان، همدان و سمنان و همچنین شهر لجستیک تهران، دهکده لجستیک سیرجان و دهکده لجستیک تبریز مورد تبادل نظر و بررسی قرار گرفت.

پس از جمع‌بندی نظرات اعضا و استاندار کرمان، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی درباره پارک لجستیک کرمان اظهار کرد: از مجموع اراضی موجود، زمینی به مقدار لازم برای احداث فاز نخست پارک لجستیک و توسعه ایستگاه راه‌آهن در نظر گرفته شود و مابقی اراضی برای فازهای بعدی توسعه این مرکز لجستیک در اختیار استانداری کرمان قرار گیرد.

وی همچنین درباره پارک لجستیک همدان بر ضرورت تعلق اراضی به منابع طبیعی تأکید کرد و خواستار بررسی مجدد مکان‌یابی این مرکز شد.

در ادامه و پس از تصویب دستور کار مکان‌یابی پارک لجستیک سمنان، موضوع بررسی مکان‌یابی شهر لجستیک تهران مطرح شد. براین‌اساس مقرر شد پس از امضای تفاهم‌نامه میان شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌منظور ایجاد اتصال ریلی میان شهر فرودگاهی و مرکز لجستیک آپرین، جانمایی اراضی مربوط به مرکز لجستیک شهر فرودگاهی ظرف مدت یک ماه انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی ایجاد شهر لجستیک تهران را اقدامی با ابعاد فراملی و بین‌المللی در مسیر توسعه حمل‌ونقل کشور دانست و بر ضرورت همکاری و پیگیری جدی از سوی شرکت راه‌آهن و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تأکید کرد.

در پایان این نشست، موضوع مکان‌یابی دهکده لجستیک سیرجان باتوجه‌به دسترسی مناسب به ایستگاه راه‌آهن و همچنین دهکده لجستیک تبریز به تصویب رسید.