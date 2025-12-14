نمایشگاه حمل و نقل امسال صددرصد با حضور فعال بخش خصوصی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران قربانی، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی امروز (یکشنبه، ۲۳ آذر) در نهمین نمایشگاه بینالمللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته از تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با بخش خصوصی خبر داد و گفت: در سنوات گذشته، تمامی شرکتها و سازمانهای تابعه وزارتخانه هر کدام در نمایشگاه حمل و نقل، صاحب غرفه بودند.
وی افزود: امسال با توجه به سیاستهای کشور در قالب صرفهجویی حداکثری، سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی در نمایشگاه غرفهای ندارند و نمایشگاه به صورت صددرصدی با حضور فعال بخش خصوصی آغاز به کار کرده است.
قربانی بیان کرد: قرار شده تمامی معاونتها و رؤسای سازمانها، مدیران و کارشناسان در غرفهها حضور حداکثری داشته باشند و از پتانسیلهای بخش خصوصی استفاده کامل شود. رویکرد جدید با هدف صرفهجویی حداکثری و کاهش مداخله دولت انجام شده و تاکید شده که دولت از حالت رقیب با بخش خصوصی به حامی آن تبدیل شود.
وی با اشاره به برنامههای وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکلات بخش خصوصی فعال در حوزه حمل و نقل تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی به صورت مکتوب به تمامی معاونتها، سازمانها و شرکتها اعلام کرده است که در زمان برگزاری نمایشگاه در غرفهها حضور داشته باشند و در پایان نمایشگاه، هر کدام گزارشی مکتوب از میزان حضور خود، موضوعاتی که در نمایشگاه پیگیری شده و تفاهمات انجامشده، ارائه کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: گزارشهای دریافتی در شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی ارائه خواهد شد و هدف از آن، بهکارگیری، استقبال و حمایت از بخش خصوصی فعال در حوزههای مختلف حمل و نقلی کشور است.
نظر شما