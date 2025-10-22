  1. سیاست
صادق: نقشه‌ راه فازبندی در کریدور شمال–جنوب تهیه می‌شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: به ابتکار جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد تهیه نقشه راه چگونگی تضمین بار را برای تکمیل کریدور شمال - جنوب دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، «فرزانه صادق مالواجرد» وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴) هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، در خصوص نشست و توافق سه جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در رابطه با تکمیل کریدور شمال - جنوب، گفت: به ابتکار جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد تهیه نقشه راه چگونگی تضمین بار را دادیم تا بتوانیم در عرض سه ماه کار آن را انجام دهیم و فازبندی این تقسیم بار را داشته باشیم.

وی افزود: اهمیت این موضوع تا حدی است که روز گذشته رئیس‌جمهور در جمع اصناف و اتاق بازرگانی حضور داشت و تجار و بازرگانان از اینکه این حلقه مفقوده به کمک جمهوری آذربایجان در اولویت قرار گرفته و کریدور شمال - جنوب در حال وصل شدن به یکدیگر است، بسیار اظهار رضایت‌مندی کرد.

صادق بیان کرد: بر این اساس، نشست سه جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان، نشست بسیار مهمی بوده است و برای اولین بار هر دو طرف، یعنی هم طرف آذربایجانی که کشور واسطه است و هم روسیه، حضور پیدا می‌کنند و به صورت زمینی از لنگران تا آستارای آذربایجان و از آستارای آذربایجان به وسیله آن پلی که ساخته شده است، با آستارای ایران حضور پیدا می‌کنند.

صادق مالواجرد در خصوص بازدید اخیر اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران، هر دو معاون نخست وزیر از پایانه ریلی و از جاده‌ای که از پایانه ریلی به پایانه جاده‌ای می‌رسد، بازدید کردند و همان‌جا جلسه‌ای دوباره برگزار شد. نشست رسانه‌ای بسیار مفصل برگزار شد و هم نماینده آذربایجان و هم نماینده روسیه در آن حضور داشتند. این اقدامات اثرات بسیار مهمی نه فقط در حوزه استان گیلان، بلکه در سطح ملی کشور ایران و همچنین در سطح منطقه داشته است. در شرایطی که کشور به شدت در حوزه تحریم با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها مواجه است، چنین اتفاقی در ایران رخ داده است و در کل دنیا در مورد آن صحبت می‌شود. این موفقیت به دلیل اقدامات اجرایی یک سال گذشته، دیپلماسی بسیار قوی دولت و پیگیری شخص رئیس جمهور بوده است.

وی افزود: پس از بدرقه دو نماینده، در خود استان و در آستارا نیز موضوعاتی در حوزه گمرک، حمل و نقل جاده‌ای و دیگر مسائل مرتبط با شهر آستارا بررسی شد. به دلیل طولانی شدن بازدید و بررسی‌های مفصل، پرواز ساعت چهار و نیم بعد از ظهر به تأخیر افتاد. همچنین بازدیدی از تونل دوم انجام شد که همکاران من در اداره کل راه و شهرسازی زحمت کشیده بودند و گره ترافیکی را در طول یک سال گذشته باز کرده بود. مسیر بازدید از آستارا تا اردبیل در شب انجام شد و بررسی‌های کارشناسی لازم صورت گرفت.

صادق مالواجرد ادامه داد: اختیارات استانداران در سه دسته تقسیم‌بندی شده و بازدید در آذربایجان بسیار اثربخش و مهم بوده است. پس از سال‌ها، چنین نشست سه جانبه‌ای در خصوص حلقه مفقوده کریدور شمال-جنوب برگزار نشده بود. این سفر به آذربایجان بسیار مفید و اثرگذار بوده و ان‌شاءالله ظرف یک ماه آینده همکاران من با قدرت و انگیزه بیشتر در مسکو حضور پیدا خواهند کرد و قرارداد اجرایی رشت-آستارا منعقد خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی درباره پروژه راه آهن اردبیل اظهار کرد: در این خصوص جلسه‌ای را داشته‌ایم همانطور که می‌دانید راه آهن اردبیل به میانه حدود ۲۰ سال است که به نتیجه نرسیده است و تا پایان مهرماه ۹۴ درصد از راه آهن اردبیل-میانه پیشرفت خواهد کرد و این موضوع راه آهن اردبیل به میانه با صحبت‌هایی که با استاندار شده و با پیگیری‌های جدی رئیس جمهور و تأمین منابع ان‌شاالله این موضوع را در این دولت تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسانیم.

وی درباره دیپلماسی حمل و نقل عنوان کرد: دیپلماسی حمل و نقل و کریدورها دارد اتفاق می‌افتد و تلاش ما این است که چابهار به زاهدان وصل شود. آذربایجان و روسیه و سایر کشورها نسبت به این موضوع حساس هستند و من این را در نشست سه جانبه توضیح داده‌ام. چابهار وصل می‌شود به کریدوری که داخل ایران است و اتصالات انجام می‌شود.

صادق مالواجرد درباره ماجرای فرودگاه اردبیل در سفر وی به این استان، بیان کرد: سفر ادامه داشت تا به پاویون فرودگاه اردبیل رسید در آنجا با آقای استاندار در پاویون فرودگاه اردبیل جلسه برگزار شد. به جهت عدم آگاهی تیم بازرسی از پروتکل‌ها و تشریفاتی که مقامات سیاسی و وزرا و مقامات دولت دارند یک ناآگاهی در این زمینه وجود داشت و امکان پرواز ایجاد نشد و امکان داشت معطلی‌هایی را داشته باشد که مسافرانی که در داخل هواپیما بودند شاید معطل می‌شدند که تصمیم گرفتیم زمینی برگردیم.

