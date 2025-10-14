  1. اقتصاد
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

تملک اراضی خط راه‌آهن رشت - آستارا تا پایان سال به اتمام می‌رسد

معاون ساخت شرکت ساخت گفت: تملک اراضی پروژه خط راه‌آهن رشت - آستارا که در تعهد جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، مقرر شده این فرآیند تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، بامداد دوشنبه (۲۱ مهر) به منظور شرکت در نشست سه‌جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان، عازم باکو شد.

در جریان این سفر، وزیر راه و شهرسازی امروز (سه‌شنبه ۲۲ مهر) به همراه «الکسی اورچوک» معاون نخست‌وزیر فدراسیون روسیه و «شاهین مصطفی‌یف» معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، از پایانه مرزی جدید و بزرگراه ترانزیتی آستارا - آستارا بازدید کرد.

پایانه مرزی جدید آستارا که با هدف تسهیل تبادلات تجاری و ترانزیت کالا میان ایران و جمهوری آذربایجان در دست احداث است، تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی واین پایانه با مساحت حدود ۹ هزار مترمربع، شامل ساختمان مرکزی، بخش‌های خدماتی، ایستگاه آتش‌نشانی و گیت‌های کنترل تردد است.

با بهره‌برداری از این پایانه، ظرفیت تردد ناوگان تجاری میان دو کشور تا ۲۷۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت.

پیشرفت ۷۶ درصدی بارانداز بندر آستارا

عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در حاشیه بازدید از بندر آستارا و پروژه راه‌آهن رشت - آستارا، از پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصدی بارانداز بندر آستارا خبر داد.

وی اظهار کرد: برنامه جدی وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و راه‌آهن جمهوری آذربایجان، تکمیل هرچه سریع‌تر این بارانداز است.

خطیبی با اشاره به دیگر محورهای مذاکرات امروز، گفت: یکی از موضوعات مهم مورد بررسی، پروژه راه‌آهن رشت - آستارا بود. وزارت راه و شهرسازی در این پروژه دو محور را دنبال می‌کند که شامل تملک اراضی در مسیر ریلی و مذاکرات با طرف روسی است.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت افزود: در بخش تملک اراضی که در تعهد جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، مقرر شده این فرآیند تا پایان سال جاری به اتمام برسد. تاکنون برای تکمیل راه‌آهن رشت - آستارا، حدود ۸۳ کیلومتر از مسیر تملک شده است.

وی ادامه داد: از مسیر تملک‌شده تاکنون حدود ۳۴ کیلومتر تحویل طرف روسی شده و آمادگی لازم برای تحویل باقیمانده مسیر نیز وجود دارد و مذاکرات را با روسیه دنبال می‌کنیم.

خطیبی در پایان خاطرنشان کرد: طرف روسی هم‌اکنون مشغول انجام مطالعات تکمیلی، نقشه‌برداری و احیای مسیر پروژه را برعهده دارند.

