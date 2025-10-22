به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در روز یکشنبه، وزیر محترم امور خارجه گزارش خود را از اقداماتی که در راستای قطعنامه ۲۲۳۱ انجام داده‌اند و ابتکاراتی که ایران داشته است، ارائه کردند؛ این اقدامات منجر به امضای حدود ۱۲۰ کشور، به‌ویژه کشورهای غیرمتعهد، در راستای پایان یافتن قطعنامه ۲۲۳۱ شد.

وی ادامه داد: سپس گزارشی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد که مربوط به تهیه نقشه جامع هوشمندسازی ارائه خدمات عمومی توسط دستگاه‌های اجرایی است. یکی از چالش‌هایی که داریم این است که هم شهروندان و هم تجار و تولیدکنندگان ناخواسته با سامانه‌های متعددی در تماس هستند و این ناشی از آن است که ارائه خدمات از یک پنجره واحد کمتر صورت گرفته است. این اقدام، با همکاری بخش خصوصی، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شده است و ان‌شاءالله شاهد بهبود این وضعیت، به‌ویژه در حوزه تجارت، خواهیم بود.

مهاجرانی در خصوص نکات مطرح شده در جلسه هیئت دولت اظهار کرد: نکته اول، تذکر آقای رئیس‌جمهور درباره کوچک‌سازی دولت بود؛ رئیس جمهور تأکید کرد که هر یک از دستگاه‌های اجرایی باید از خود شروع کرده و مشخص کنند، چگونه می‌توانند ابعاد نیروی انسانی و بودجه را کاهش دهند تا به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد حرکت کنیم. همچنین آقای عارف به همه اعضای کابینه تذکر دادند که افراد در راستای پاسخگویی به رسانه‌ها حضور بیشتری داشته باشند و بتوانند به اندازه کافی به افکار عمومی و سوالات خبرنگاران پاسخ دهند. تعدد جلسات دولت موجب می‌شود که اعضا یا باید در جلسه حضور داشته باشند یا امور جاری را مدیریت کنند؛ این موضوع باعث شده است که حضور در جلسات محدود شود، ولی تذکر داده شد.

مهاجرانی عنوان کرد: وزیر گردشگری نیز گزارشی درباره افزایش سفرها و رونق نسبی صنعت گردشگری پس از ایام دوازده روز دفاع مقدس ارائه کرد. همان‌طور که می‌دانید، در ایام فروردین و اردیبهشت وضعیت مناسب بود و تا نیمه‌های خرداد نیز روند خوبی داشتیم، اما پس از حملات از ۲۳ خرداد ماه، شاهد افت شدید این صنعت بودیم. خوشبختانه، روند بازگشت به شرایط عادی در حال انجام است و تلاش‌های وزیر محترم در همکاری با کشورهای همسایه و شرکای تجاری ادامه دارد.

گسترش میادین میوه و تره‌بار در شهرهای کشور برای مهار گرانی

وی در ادامه بیان کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز توضیحاتی در خصوص صدمین سال تأسیس مخابرات ایران ارائه داد و اعلام کرد که در سال ۱۳۰۴، در خیابان لاله‌زار، اولین مرکز مخابرات ایران با ۶۰۰ شماره تلفن راه‌اندازی شد و امروز میزان کابل مسی شبکه مخابراتی کشیده شده در ایران پنج برابر فاصله زمین تا کره ماه است. دولت در حال جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری است که اقدام مهمی برای افزایش کیفیت و ارائه خدمات برخط خواهد بود.

مهاجرانی افزود: همه اعضای دولت به پویش «بساز مدرسه» پیوستند و قرار شد ماهانه مبلغی از حقوق خود را به این موضوع اختصاص دهند. همچنین، گزارشی از سازمان انرژی اتمی ارائه شد که خدمات این سازمان به عموم مردم، از جمله بیماران، در مراکز پزشکی هسته‌ای و رادیوداروها را تشریح کرد.

وی اظهار کرد: یکی از مطالبات شهروندان این بود که مراکز میادین میوه و تره‌بار در سطح تهران، بسیار کمک‌کننده هستند تا اقتصاد خانوار به درستی مدیریت شود و گران‌فروشی کاهش یابد و هزینه‌های واسطه به حداقل برسد. مطالبه برای سایر شهرها در این خصوص وجود داشت که وزیر محترم کشور از طریق استانداران پیگیر است که این مراکز در سایر شهرها نیز گسترش یابند همه مردم کشور بتوانند از خریدهای با کیفیت و قیمت مناسب برخوردار شوند.

مهاجرانی با اشاره به برگزاری جلسه هیئت دولت در یکشنبه گذشته ادامه داد: در جلسه یکشنبه، اصلاح آئین‌نامه ماده ۲۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به تصویب رسید. همچنین، تصویب‌نامه موضوع اجازه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای ورود، ترخیص و شماره‌گذاری ۱۵۰۰ دستگاه خودرو و اصلاح آئین‌نامه اجرایی تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید. همچنین اصلاح تصویب نامه موضوع واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی پلاک ثبتی در شهرستان جویبار استان مازندران و طرح «مسجدمحوری» که مورد توجه ویژه آقای رئیس‌جمهور در راستای «محله محوری» است نیز مطرح شد و بخشی از آن به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

تصویب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عملی دستگاه‌های اجرایی مرتبط

وی افزود: شیوه‌نامه تعیین مصادیق تخریب خاک، موضوع ماده شش آئین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک توسط وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده شد و با اصلاحاتی به تصویب رسید. همچنین، مجوز مذاکره و پیش‌امضای موافقت‌نامه موقت حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا توسط وزارت راه و شهرسازی تصویب شد.

مهاجرانی بیان کرد: برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عملی دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز تصویب شد که این برنامه‌ها از مواد برنامه هفتم توسعه کشور است. همین طور باید گفت امروز روز. خوبی برای سازمان محیط زیست بود، زیرا موضوعات محیط زیستی، از جمله مدیریت پسماندها و ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها که در برنامه هفتم آمده بود، تصویب شد.

وی ادامه داد: آئین‌نامه اجرایی مواد سه و پنج قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مربوط به ایجاد صندوق‌های بازنشستگی مکمل و حساب‌های انفرادی نیز تصویب شد. این موضوع تأثیر بسزایی برای بازنشستگان دارد، زیرا نیاز آن‌ها به بیمه‌های مکمل و درمان افزایش یافته است. همچنین آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز تصویب شد که به کیفیت تولید خودرو مرتبط است و تا امروز مصوبه مستحکمی نداشتیم. همچنین، موضوع افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تصویب رسید.