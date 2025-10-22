به گزارش خبرنگار مهر، سید کامل تقوی نژاد دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: امروز در دولت بحث کیفیت خودرو مطرح شد. یعنی یک کارگروه زیر نظر وزارت صمت، نحوه استاندارد را به هر حال مشخص می‌کند، کیفیت، نوع سوخت و قطعات را مشخص می‌کند. طبیعی است که دولت هم در بحث سهام و هم بحث اداره و هم بحث قیمت، نظارت کافی بر این مجموعه دارد.

وی در خصوص بحث سهام خودرو افزود: بحثی هم که در ارتباط با سهام خودرو در شورای عالی بورس مطرح شده است. سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه در گذشته ورود پیدا کرده بود که البته اختلاف نظرها هنوز هم وجود دارد، اما آن چیزی که دولت بر آن صحه می‌گذارد آن است که در بخش‌هایی که مراجع تحت نظارت و مدیریت دولت تصمیم می‌گیرند، دولت در ارکان تصمیم گیری آنان دخالت نخواهد کرد اما نظارت بر نحوه مدیریت خودروسازان از اختیارات وزارت صمت است و دولت قویاً از آن حمایت می‌کند.

تقوی نژاد در خصوص اینکه آیا مابقی سهام واگذار خودروسازان می‌شود یا خیر، گفت: نگرش اصلی دولت در مجموع نه فقط در این زمینه بلکه در تمام موارد این است که امور را ببخشید غیردولتی واگذار کند و از قوانین مختلفی که در بحث مولدسازی، دارایی‌ها و فعال شدن بخش خصوصی وجود دارد، استفاده کند. همچنین مشارکت بیشتر بخش خصوصی و موضوع لایحه مربوط به عمومی-خصوص که بیشتر در پروژه‌های عمرانی مطرح است، در دستور کار دولت قرار دارد. بنابراین با توجه به شرایط هر یک از بخش‌ها، دولت به طور کلی از مشارکت وسیع‌تر بخش خصوصی حمایت می‌کند و واگذاری کامل را مدنظر دارد.

وی افزود: به عنوان سخنگوی دولت، در مورد مصوبه مربوط به بنزین، مصوبه‌ای در دولت مشاهده نکردم، اما نمایندگان تصویری از این مصوبه با مهر دولت ارائه می‌دهند که شرایط را نشان می‌دهد.

تقوی نژاد در خصوص تصمیم دولت برای بنزین ادامه داد: در مورد کارمزد جایگاه‌ها مرتب بحث می‌شود در سال گذشته دولت مصوبه‌ای داشته است اما در ارتباط با قیمت بنزین و تعیین سهمیه و موارد اینچنینی در کارگروه‌ها کار کارشناسی شده است اما در دولت چیزی مطرح نشده و اصلاً مصوبه‌ای در این زمینه نداریم.

وی گفت: بحث کارمزدها هر ساله است نه اینکه فقط سال گذشته مطرح شده باشد. هر سال به نسبت تورم و دستمزدها این مبلغ مشخص می‌شود اما تا الان در دولت هیچ مصوبه‌ای برای بحث بنزین مطرح نشده است ممکن است کار کارشناسی شده باشد و در کارگروه‌ها مباحثی مطرح شده باشد ولی در دولت چنین چیزی تا الان نداشتیم.

دبیر هیأت دولت در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه آیا برای سال بعد دولت تصمیم جدیدی برای بودجه دارد، اظهار داشت: بخشنامه بودجه اخیراً ابلاغ شده و کار کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود و تاکنون تصمیم خاصی را دولت نگرفته است.