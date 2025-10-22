  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

روایت رئیس قوه قضاییه از یک سوء جریان قابل تامل در پرونده بانک آینده

روایت رئیس قوه قضاییه از یک سوء جریان قابل تامل در پرونده بانک آینده

رئیس قوه قضائیه در رابطه با بانک آینده گفت: ۷ سال است هیئت مدیره و مدیرعامل بانک آینده با نظر بانک مرکزی عزل و نصب می‌شود، اما باز هم زیان انباشته بانک چند برابر بیشتر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دستگاه قضا روز گذشته در جمع دانشجویان استان ایلام حاضر شد و به دغدغه‌های آنها گوش داد. یکی از موارد مهمی که در جلسه روز گذشته مورد سوال و دغدغه فکری دانشجویان بود سرنوشت و تعیین تکلیف بانک آینده بود که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ خود سخن از یک سو جریان قابل تأمل به میان آورد و گفت مسئولان بانک مرکزی چند سال پیش با گرفتن اختیارات قانونی از شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران به جای اینکه با اقدامات خود زیان انباشته بانک آینده را کاهش دهند، آن را طی هفت سال چند برابر بیشتر کرده‌اند.

پیشتر مسئولان بانک مرکزی از شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران اختیاراتی در مورد بانک آینده گرفتند که مطابق با این اختیارات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل را خودشان منصوب می‌کردند و حق انتخاب را از سهامداران گرفته بودند. بعد از گرفتن این اختیارات نصب افراد در هیات مدیره ۵۰ هزار میلیارد زیان انباشته را حدود ۷ سال پیش چندین برابر بیشتر کردند. بعد از این اختیارات و انتصاب هیئت مدیره‌های مختلف وضع بانک بهتر شد یا بدتر؟ الان که می‌بینیم وضع بانک چند برابر بدتر شده است.

    • NP IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      والا هیچ بانکی در کشورهای توسعه یافته مثل بانک های ایران نیست !! بعد انتظار هم داریم سرمایه گذارن داخلی خارج کشور به سرمایه گذاری در ایران اعتماد هم کنند .!! حقیقتا هر کشوری رو بنگریم یک بانک اسلامی دارند که داخلش نظم قانون محکم سخت وجود داره بدون ربا بدون بهره بدون رشوه زیرمیزی و پارتی بازی ..
    • ایرانی IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      اگر چیزی هست سریع عمل کنین

