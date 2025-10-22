  1. سیاست
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

ابلاغ قانون الحاق ایران به معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم

رئیس جمهور قانون الحاق ایران به معاهده بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» را که در جلسه علنی چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح شرط (۱) و تأیید شروط (۲) و (۶) ذیل ماده واحده و همچنین جز (ب) بند (۱) ماده (۲)، مواد (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹)، بند (۱) ماده (۱۰)، بندهای (۱)،(۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۱)، بندهای (۱)، (۲) و (۵) ماده (۱۲)، مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵)، بند (۱) ماده (۱۶) و مواد (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) معاهده (کنوانسیون)، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، جهت اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

کد خبر 6631121
حسین کشتکار

