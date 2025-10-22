به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در حاشیه نمایشگاه توانمندیهای بخش کشاورزی، با اشاره به چالشهای بخش کشاورزی در گیلان، اظهار کرد: خرد شدن اراضی کشاورزی یکی از موانع جدی توسعه مکانیزاسیون است و قانون ارث اجازه جلوگیری از این روند را نمیدهد اما میتوان با سیاستهای حمایتی، کشاورزی را در اراضی خُرد نیز به صورت یکپارچه مدیریت کرد.
وی با بیان اینکه کشاورزی گیلان نیازمند تحول در ساختار سنتی خود است، افزود: با حمایتهای انجامشده و مشارکت کشاورزان، امسال شاهد افزایش ۵ درصدی تولید برنج نسبت به سال گذشته بودهایم که این رشد در شرایط کاهش بارشها و تنشهای آبی، قابل توجه است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، بهرهگیری از ماشینآلات نوین، بذرهای اصلاحشده، رعایت تقویم زراعی و استفاده از کودهای زیستی را از عوامل مؤثر در افزایش عملکرد دانست و گفت: پیشبینی میشود برداشت نهایی برنج سفید در استان به بیش از ۱۲۲ هزار تُن برسد.
محمدی با اشاره به آغاز روند مکانیزاسیون کامل در کاشت و برداشت برنج، بیان کرد: هدفگذاری ما رسیدن به بیش از ۹۰ درصد مکانیزاسیون در فرآیند تولید برنج در استان است. در همین راستا، رتبه نخست پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون در کشور به گیلان تعلق گرفته است.
وی همچنین از تلاش برای کاهش ضایعات در فرآوری برنج خبر داد و گفت: تا امروز موفق به کاهش بیش از ۶۰ هزار تن ضایعات شدهایم و هدفگذاری برای رسیدن به ۱۵۰ هزار تن نیز در دست اجراست.
محمدی با اشاره به تهدید آفات جدید همچون مگس میوه و مگس زیتون، تأکید کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی، استفاده از روشهای مبارزه بیولوژیک در دستور کار قرار گرفته و محصولات کشاورزی برای صادرات باید شناسنامهدار و عاری از باقیمانده سموم شیمیایی باشند.
وی افزود: باغهای رهاشده یکی از عوامل طغیان آفات هستند و با هماهنگی دستگاههای متولی، اخطارهای قانونی برای تعیینتکلیف این باغها صادر خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، توسعه کشاورزی دانشبنیان و استفاده از فناوریهایی مانند پهپادها، سنجش از دور و هوش مصنوعی را گامهایی اساسی برای حفظ منابع و افزایش بهرهوری دانست و گفت: در نمایشگاه امسال، اولین تراکتور شالیزاری داخلی نیز رونمایی شد که با هدف جذب نسل جوان به کشاورزی طراحی شده است.
محمدی در پایان با بیان اینکه استان گیلان سهم بزرگی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد، تصریح کرد: اگر یک روز مرغ یا برنج از گیلان به پایتخت ارسال نشود، بازار تهران دچار تنش خواهد شد؛ بنابراین باید حفظ اراضی کشاورزی و توسعه پایدار در اولویت همه دستگاهها باشد.
