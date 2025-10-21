صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیستمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، نهاده‌ها و تجهیزات باغبانی و گلخانه‌ای از روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه لغایت جمعه ۲ آبان ماه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در استان گیلان برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره از نمایشگاه، ۴۵ واحد تولیدی از استان‌های گیلان، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، گلستان، کرمانشاه، مرکزی و البرز حضور خواهند داشت که آخرین تولیدات و محصولات خود را در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته عرضه می‌کنند.

محمدی اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه را ارائه آخرین دستاوردها و تولیدات واحدهای صنعتی، تبادل دانش و اطلاعات بین تولیدکنندگان، ایجاد نمایندگی‌های جدید در استان گیلان و آشنایی با سلایق و نیازهای بازدیدکنندگان عنوان کرد و گفت: ارائه مستقیم کالا بدون واسطه و حذف دلالان از بازار مصرف، از دیگر اهداف کلیدی این نمایشگاه به شمار می‌رود که می‌تواند به رونق کسب و کار در این حوزه کمک شایانی کند.

وی افزود: محصولات قابل عرضه در این نمایشگاه شامل ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، نهاده‌ها، تجهیزات باغبانی و گلخانه‌ای و صنایع وابسته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان همچنین اعلام کرد: افتتاحیه نمایشگاه روز سه‌شنبه ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد و در روز دوم نمایشگاه همایشی با حضور ۵۰۰ نفر از فعالان و کشاورزان پیشرو برگزار می‌شود که در این مراسم بیش از ۲۱۰ نفر از کشاورزان برجسته استان تجلیل خواهند شد.