خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - هما اکبری: استان گیلان به عنوان یکی از مناطق کشاورزی‌محور کشور، طی سال‌های اخیر با اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های متنوع در حوزه کشاورزی، موفق به ارتقای جایگاه خود در تولید محصولات استراتژیک شده است. حرکت به سمت مکانیزاسیون گسترده، بهینه‌سازی مصرف منابع آب و خاک و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان، زمینه‌ساز جهش تولید و کاهش هزینه‌ها در این بخش شده است. در سال جاری، با همت سازمان جهاد کشاورزی و حمایت دستگاه‌های مرتبط، تحولات گسترده‌ای در بخش کشاورزی استان شکل گرفت که در ادامه به تشریح مهم‌ترین دستاوردها و برنامه‌های اجرا شده می‌پردازیم.

در ادامه و برای بررسی دقیق‌تر این موفقیت‌ها، با صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به گفتگو نشستیم تا درباره برنامه‌ها و راهکارهای عملیاتی این سازمان در تحقق اهداف بخش کشاورزی استان گفتگو کنیم.

برنامه‌های هدفمند برای رشد تولید و رفع موانع

«صالح محمدی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سال جاری ۲۸ پرونده رفع موانع تولید در سازمان مطرح و ۲۴ پرونده آن تصویب شد که تسهیلات قابل توجهی برای بهره‌برداران کشاورزی در نظر گرفته شد.

وی افزود: در زمینه مکانیزاسیون، بیش از ۴۱۷ فقره تسهیلات به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان برای تهیه انواع ماشین‌آلات کشاورزی از جمله تراکتور و کمباین پرداخت شده که این اقدام نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری داشته است.

مدیریت منابع آبی و خاک؛ سرمایه‌ای حیاتی برای توسعه پایدار

محمدی درباره اهمیت مدیریت منابع آب و خاک گفت: از محل اعتبارات استانی، بالغ بر ۶۸ میلیارد تومان برای طرح‌های تأمین آب کشاورزی از جمله ساخت سردهنه‌ها، بندهای انحرافی و تعمیر ایستگاه‌های پمپاژ هزینه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: همچنین ۱۱ میلیارد تومان از اعتبارات ملی صرف تجهیز اراضی و اجرای سامانه‌های نوین آبیاری شده است که این اقدامات به حفظ و توسعه منابع طبیعی کمک می‌کند.

افزایش تولید محصولات کلیدی با رعایت الگوی کشت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به افزایش تولید برنج، بادام زمینی، کیوی و مرکبات گفت: تدوین تقویم زراعی و رعایت دقیق الگوی کشت باعث شده کشاورزان در زمان مناسب کشت خود را انجام دهند و تولید محصولات با کیفیت و کمیت بهتری انجام شود.

وی ادامه داد: رعایت این الگوها همراه با آموزش‌های به‌روز و افزایش ضریب مکانیزاسیون، موجب بهبود قابل توجه تولید محصولات شده است.

نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در تحول کشاورزی

محمدی درباره همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازدیدهای ترویجی و ایجاد واحدهای آموزشی-تولیدی، نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری کشاورزان داشته است.

وی افزود: ترویج نهال‌های سالم کیوی تولید شده به روش هیدروپونیک و استفاده از ابزارهای نوین در صنعت نوغانداری نمونه‌هایی از موفقیت این همکاری‌هاست که موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش کیفیت محصول شده است.

تعامل سازنده با بسیج کشاورزی؛ ایجاد اشتغال و توسعه پایدار

محمدی با اشاره به همکاری‌های سازمان جهاد کشاورزی و بسیج کشاورزی گفت: ۱۰ طرح مدیریت پایدار منابع طبیعی به‌صورت مشترک در حال اجراست که مهم‌ترین آن طرح زراعت چوب شهید حاج قاسم سلیمانی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: این طرح تاکنون بیش از ۱۷ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و به حفظ منابع طبیعی کمک می‌کند.

وی به فعالیت کلینیک‌های دامپزشکی با مشارکت گروه‌های جهادی اشاره کرد و افزود: این کلینیک‌ها خدمات مؤثری به دامداران ارائه داده‌اند و نقش مهمی در بهبود شرایط تولید در استان دارند.

ظرفیت کشاورزی گیلان؛ رتبه اول تولید ارقام بومی برنج

محمدی در پایان گفت: گیلان با ۳۱۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی و ۳۱۷ هزار بهره‌بردار، بزرگ‌ترین تولیدکننده ارقام بومی و با کیفیت برنج در کشور است ارقام هاشمی، علی کاظمی، صدری و حسنی بیش از ۸۵ درصد تولید برنج استان را شامل می‌شوند و با برنامه‌های در حال اجرا، انتظار داریم این روند رو به رشد ادامه یابد.

وی افزود: گیلان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، آموزش‌های تخصصی و توسعه مکانیزاسیون، مسیر رشد پایدار و تولید با کیفیت را با قدرت ادامه می‌دهد و می‌تواند الگویی موفق در سطح کشور باشد.

بررسی مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه کشاورزی استان گیلان طی یک‌سال گذشته نشان می‌دهد که این استان توانسته است با بهره‌گیری هدفمند از منابع، حمایت از بهره‌برداران، تقویت زیرساخت‌ها و تعامل مؤثر با بخش خصوصی و دانش‌بنیان‌ها، گام‌های بلندی در مسیر تحقق شعار سال و بهبود شاخص‌های تولید بردارد.

افزایش بهره‌وری، ارتقای ضریب امنیت غذایی، تنوع‌بخشی به محصولات، استفاده بهینه از منابع آب و خاک و رشد سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی، از جمله شاخص‌هایی هستند که نشان‌دهنده حرکت رو به جلوی گیلان در این عرصه‌اند این روند در صورت استمرار، می‌تواند گیلان را به الگویی موفق در توسعه پایدار کشاورزی در کشور تبدیل کند.