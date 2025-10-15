محمدی: بیش از ۳۷۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی گیلان رفع تداخل شد

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی عصر چهارشنبه در سی و هشتمین دوره تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان، با قدردانی ویژه از حمایت‌های استاندار گیلان، گفت: با همراهی مسئولان و کشاورزان، سال زراعی گذشته با وجود چالش‌های تأمین منابع آبی، به خوبی پشت سر گذاشته شد.

محمدی با اشاره به همراهی استاندار گیلان که همواره در کنار بخش کشاورزی حضور فعال دارند، اظهار داشت: حمایت‌های مدبرانه ایشان در دو ماه پایانی سال زراعی که با مشکلات جدی در تأمین منابع آب به ویژه در بخش زراعت برنج مواجه بودیم، کمک شایانی به عبور موفق از این چالش‌ها داشت.

وی افزود: در سال زراعی گذشته موفق به افزایش ۵ درصدی عملکرد برنج، ۲۷ درصدی کیوی، ۱۲ درصدی فندق و همچنین افزایش تولید گندم و جو در مناطق مرتفع استان شدیم این موفقیت‌ها مرهون به‌زراهی، اصلاح نژاد، رعایت تقویم زراعی و مدیریت بهینه مصرف آب است که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و مؤسسات تحقیقاتی به دست آمده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه استان گیلان پیشرو در اجرای الگوی کشت است، گفت: در سال زراعی گذشته بیش از ۳.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در استان تولید شد که این رقم می‌تواند با به‌زراهی و به‌نژادی افزایش یابد.

محمدی همچنین از رفع تداخل بیش از ۳۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد و تصریح کرد: بیش از ۱۰ هزار هکتار این اقدام در کمیسیون رفع تداخل به نفع کشاورزان نهایی و ابلاغ شده است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش کشاورزی گفت: از مهر سال گذشته تا مهر امسال حدود چهار و نیم هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری تکمیلی انجام شده و بیش از هفت هزار میلیارد تومان درخواست تسهیلات برای سرمایه‌گذاری مطرح است که نیازمند حمایت‌های ویژه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، ورود علم و دانش به بخش کشاورزی را ضروری دانست و افزود: امسال ۳۰۸ نفر از برترین‌های بخش کشاورزی استان در زمینه دام، طیور، آبزیان، زراعت، باغبانی و ماهیان خاویاری تجلیل شدند که چهار نفر از آنها نمونه ملی و ۲۵ نفر نمونه استانی هستند.

وی در پایان با نقل قولی از امام باقر (ع) که بهترین کارها بر روی زمین کشاورزی است، گفت: در این خاک زرخیز ایران زمین جز مردمی پاک دین همه دینشان مردی و داد بود و از آن کشور آزاد و آباد بود.