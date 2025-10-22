محمدی: کشاورزی فناورانه راه نجات بخش کشاورزی گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از کشاورزان پیشرو استان گیلان همزمان با بیستمین نمایشگاه تخصصی ادوات، ماشینآلات کشاورزی و تجهیزات آبیاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی گیلان با اشاره به پویایی فعالان صنعت کشاورزی در استان، اظهار کرد: بیستمین نمایشگاه ادوات و نهادههای کشاورزی فرصت مناسبی برای معرفی تولیدات فناورانه و نوآورانه در حوزه کشاورزی است.
محمدی با اشاره به اهمیت این نمایشگاه گفت: بیستمین نمایشگاه ادوات و نهادههای کشاورزی، فرصتی ارزشمند برای معرفی تولیدات فناورانه و نوآورانه در حوزه کشاورزی است. حضور پررنگ تولیدکنندگان و فعالان این عرصه، نشان از پویایی و نقش پیشران آنان در صنعت کشاورزی گیلان دارد.
رئیس سازمان کشاورزی گیلان ادامه داد: ۴۷ واحد تولیدی از ۱۰ استان کشور در این نمایشگاه حضور یافتهاند و دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتهاند. این نمایشگاهها بستری ارزشمند برای توسعه تجاری، ارتقای بهرهوری و حرکت به سوی کشاورزی مدرن و هوشمند هستند.
وی افزود: با وجود کاهش نزولات جوی، مدیریت مطلوب منابع آبی در گیلان باعث شد تا این استان با کمترین چالش مواجه شود و در بسیاری از محصولات کشاورزی رکوردهای قابل توجهی به ثبت برسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان تأکید کرد: عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی فناورانه، یک ضرورت راهبردی برای آینده این بخش است و برگزاری نمایشگاهها و جشنوارههای تخصصی، مسیر تحقق این هدف را هموار میسازد.
