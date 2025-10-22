  1. استانها
  2. کردستان
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

«گروس» گنجینه‌ای از هویت ایرانی در آیینه علم و تاریخ

«گروس» گنجینه‌ای از هویت ایرانی در آیینه علم و تاریخ

سنندج- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی به نخستین همایش ملی مطالعات گروس، این منطقه را جلوه‌ای بی‌بدیل از فرهنگ، تاریخ و سیاست ایران دانست و گنجینه‌ای از هویت ایرانی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سیمایی صراف در پیامی به اولین همایش ملی مطالعات گروس در دانشگاه کردستان که صبح چهارشنبه توسط دبیر همایش قرائت شد، اظهار کرد: اینک در موسم پاییز هزار رنگ که دروازه سال تحصیلی جدید به روی خیلی گسترده دانشجویان کشور دانشجویان گشوده شده است و روندگان راه دانایی با تکیه بر توفیق الهی بر آنند از گردنه‌های علم و معرفت به قله‌های کمال برسند، دانشگاه کردستان نگین گرانقدر دانش و فضیلت در غرب کشور، میزبان رویداد علمی و فرهنگی همایش ملی مطالعات گروس شده است.

وی بیان کرد: دیار گروس از مناطق فرهنگی غنی در غرب کشور است که تاریخ و فرهنگ ویژه آن جلوه‌ای بی همتا از جامعه والای ایرانی است و موقعیت جغرافیایی و نیز اهمیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گروس به مثابه یکی از اجزای اصلی ساختار تقسیمات کشوری غرب ایران از اوایل دوره صفوی تا دوران اخیر بوده و نقش آفرینی این دیار در تحولات تاریخ ایران در مقاطع گوناگون تاریخ پرفراز و نشیب کشور، زمینه ساز ظهور بزرگ مردان و ناموران از این خطه در عرصه فرهنگ و سیاست ایران شده است.

وی اذعان کرد: نام آورانی چون فاضل خان گروسی شاعر، امیر نظام گروسی، وزیر سیاست مدار و ادیب دوره قاجار، امیر معزز و علیرضا خان گروسی از بزرگان خوشنام منطقه گروس، عبدالحسین سالارالملک گروسی و غلامعلی بایندر فرمانده نیروی دریایی ایران در جنگ جهانی دوم و کامران نجات اللهی اولین شهید دانشگاهی، تنها نمونه‌هایی از مشاهیر خطه زرخیز و هنرپرو گروس هستند.

سیمایی صراف اضافه کرد: این رویداد علمی و فرهنگی فرصت محترم برای پژوهشگران اهالی قلم و دلسوزان پرافتخار گروس است تا با پژوهش‌های دقیق فاخر و هدفمند و بررسی فرصت‌ها چالش‌های منطقه و راهکارهای برون رفت از آنها موجب شناسایی بیش از این سرزمین کهن شوند و از این رهگذر گامی کوچک برای حفظ این سرمایه ارزمشند ملی بردارند؛ چرکه پاسداشت چنین میراث ارزشمندی نیازمند کنش جمعی و همراهی آن دیار است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: لازم می دانم از همه دست اندرکاران برگزاری این همایش ملی به ویژه همکارانم در دانشگاه کردستان پژوهشکده کردستان شناسی مسؤولان استان کردستان و شهرستان بیجار سپاسگزاری نمایم و توفیق روز افزون همگان را در خدمت به تاریخ و فرهنگ این مجموعه از درگاه خداوند متعال خواهانم.

گفتنی است، همایش ملی مطالعات ملی گروس پیش از ظهر چهارشنبه در دانشگاه کردستان با حضور جمعی از مسئولان استانی و کشوری برگزار شد و ۷۱ مقاله به دبیرخانه اولین همایش مطالعات ملی گروس در دانشگاه کردستان ارسال شده که ۵۵ مقاله یعنی ۷۷ درصد مورد پذیرش داوران قرار گرفت.

کد خبر 6630839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها