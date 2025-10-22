به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زندیان پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح همایش ملی مطالعات گروس که در دانشگاه کردستان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای اقتصادی کشور گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی هستیم و این مسیر نه‌تنها از هزینه‌های بالای دولت می‌کاهد، بلکه زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران به استان‌هایی همچون کردستان فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تغییر سیاست‌های صندوق توسعه ملی اظهار کرد: بر اساس ضوابط جدید، صندوق توسعه ملی تنها به پروژه‌های بخش خصوصی تسهیلات ارائه می‌دهد و دیگر امکان حمایت از طرح‌های صرفاً دولتی وجود ندارد و این موضوع، زنگ هشداری است برای تجدیدنظر در الگوهای سنتی توسعه.

نیاز فوری به زیرساخت‌های ارتباطی

زندیان با اشاره به وضعیت زیرساخت‌ها در شهرستان بیجار تصریح کرد: در حوزه‌های ریلی، جاده‌ای و ارتباطی، بیجار با چالش‌های جدی مواجه است و اگرچه در سال‌های گذشته اقدامات ارزشمندی صورت گرفته، اما این اقدامات با ظرفیت‌های بالقوه و موقعیت جغرافیایی این شهرستان همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه توسعه متوازن نیازمند رفع عقب‌ماندگی زیرساختی در مناطق کمتر برخوردار است، افزود: دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف غیرقابل انکار است، اما برای تحقق عدالت توسعه‌ای، باید تمرکز بیشتری بر تقویت زیرساخت‌های استان‌هایی مانند کردستان داشته باشیم.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گفت: در جلسات متعدد با مسئولان کشوری و استانی، تأکید کرده‌ام که باید موانع ورود بخش خصوصی به شهرستان بیجار برداشته شود و بدون حضور سرمایه‌گذاران و حمایت از طرح‌های اقتصادی، نمی‌توان به توسعه پایدار دست یافت.

وی افزود: بیجار با دارا بودن منابع انسانی توانمند، موقعیت ژئوپلیتیکی مناسب و ظرفیت‌های طبیعی، آماده تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اقتصادی منطقه است، مشروط به اینکه بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.

پیگیری مستمر در سطح ملی

زندیان با اشاره به مسئولیت‌های خود در مجلس، خاطرنشان کرد: به‌عنوان عضو کمیسیون اقتصادی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان، از تمام ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای در استان استفاده خواهم کرد.

وی افزود: در شرایط اقتصادی فعلی، نقش مجلس در تسهیل قوانین برای حمایت از تولید، کاهش بروکراسی و جذب سرمایه‌گذاری بسیار حیاتی است و این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنم.

نماینده بیجار در پایان سخنان خود، با اشاره به اهمیت توجه به فرهنگ در کنار اقتصاد، گفت: یکی از پروژه‌های مهم فرهنگی شهرستان بیجار در آستانه برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار قرار دارد و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، این طرح در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.