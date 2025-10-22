  1. استانها
لهونی: بیجار حلقه‌ای حیاتی در زنجیره امنیت غذایی کشور است

سنندج- استاندار کردستان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، کشاورزی و موقعیت ژئوپلیتیکی بیجار، این منطقه را از مناطق اصلی در تأمین غلات کشور دانست و خواستار نگاه ملی به توسعه زیرساخت‌های آن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی، پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه همایش ملی مطالعات گروس که با همکاری دانشگاه کردستان و پژوهشکده کردستان‌شناسی در سنندج برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی شهرستان بیجار، بر ضرورت توجه به توسعه پایدار و متوازن در این منطقه تأکید کرد.

وی گفت: بیجار از نظر موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی، جایگاهی استراتژیک در غرب کشور دارد و می‌تواند نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند.

وی یادآور شد: این شهرستان با داشتن زمین‌های حاصل‌خیز و مراتع گسترده، ظرفیت تبدیل شدن به قطب تولید غلات و دامپروری را داراست.

استاندار کردستان افزود: توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در بیجار، به صورت مستقیم با ارتقا امنیت غذایی در سطح ملی گره خورده است و این نکته باید در سطح سیاست‌گذاری کلان مورد توجه قرار گیرد.

موقعیت ویژه ترانزیتی و پیوندهای منطقه‌ای

زره‌تن لهونی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص بیجار، اظهار کرد: این شهرستان در نقطه اتصال سه استان کردستان، همدان و زنجان واقع شده و همین موقعیت، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک جایگاه ترانزیتی کلیدی برای توسعه حمل‌ونقل، تجارت و گردشگری در منطقه باشد.

وی همچنین از اقدامات دولت چهاردهم در راستای توسعه این شهرستان خبر داد و گفت: پروژه‌هایی چون راه‌آهن بیجار، انتقال آب از سد سازاخ، اخذ حق‌آبه از سد تلوار، ایجاد منطقه حفاظت‌شده و تبدیل آن به ژئوپارک، و بهره‌برداری از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی شهرستان در دستور کار قرار دارند.

استاندار کردستان با ابراز تأسف از روند نزولی جمعیت در بیجار، هشدار داد: متأسفانه در سال‌های اخیر، بیش از ۵۰ روستای این شهرستان خالی از سکنه شده‌اند و برای منطقه‌ای با چنین پیشینه تمدنی و تاریخی، این روند نگران‌کننده است و باید متوقف شود.

وی ادامه داد: با ایجاد فرصت‌های شغلی، رونق تولید، و توسعه زیرساخت‌ها، می‌توان بستر مهاجرت معکوس را فراهم کرد و جمعیت را به این منطقه بازگرداند.

گروس گنجینه‌ای فرهنگی با ریشه‌های عمیق

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنانش، به اهمیت فرهنگی منطقه گروس پرداخت و گفت: ادب، هنر و فرهنگ گروس ریشه در تاریخ کهن ایران دارد و شخصیت‌های بزرگ علمی، ادبی و سیاسی از این دیار برخاسته‌اند که نه‌تنها مایه افتخار استان کردستان، بلکه از ذخایر فرهنگی کشور هستند.

وی افزود: برگزاری همایش‌هایی نظیر مطالعات گروس، فرصتی مغتنم برای بازشناسی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی این منطقه است ظرفیتی که اگر با برنامه‌ریزی دقیق همراه شود، می‌تواند مسیر توسعه‌ای جدیدی را برای شهرستان بیجار رقم بزند.

