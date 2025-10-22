به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی، پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه همایش ملی مطالعات گروس که با همکاری دانشگاه کردستان و پژوهشکده کردستانشناسی در سنندج برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای راهبردی شهرستان بیجار، بر ضرورت توجه به توسعه پایدار و متوازن در این منطقه تأکید کرد.
وی گفت: بیجار از نظر موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی، جایگاهی استراتژیک در غرب کشور دارد و میتواند نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند.
وی یادآور شد: این شهرستان با داشتن زمینهای حاصلخیز و مراتع گسترده، ظرفیت تبدیل شدن به قطب تولید غلات و دامپروری را داراست.
استاندار کردستان افزود: توسعه زیرساختهای کشاورزی در بیجار، به صورت مستقیم با ارتقا امنیت غذایی در سطح ملی گره خورده است و این نکته باید در سطح سیاستگذاری کلان مورد توجه قرار گیرد.
موقعیت ویژه ترانزیتی و پیوندهای منطقهای
زرهتن لهونی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص بیجار، اظهار کرد: این شهرستان در نقطه اتصال سه استان کردستان، همدان و زنجان واقع شده و همین موقعیت، میتواند زمینهساز ایجاد یک جایگاه ترانزیتی کلیدی برای توسعه حملونقل، تجارت و گردشگری در منطقه باشد.
وی همچنین از اقدامات دولت چهاردهم در راستای توسعه این شهرستان خبر داد و گفت: پروژههایی چون راهآهن بیجار، انتقال آب از سد سازاخ، اخذ حقآبه از سد تلوار، ایجاد منطقه حفاظتشده و تبدیل آن به ژئوپارک، و بهرهبرداری از جاذبههای طبیعی و تاریخی شهرستان در دستور کار قرار دارند.
استاندار کردستان با ابراز تأسف از روند نزولی جمعیت در بیجار، هشدار داد: متأسفانه در سالهای اخیر، بیش از ۵۰ روستای این شهرستان خالی از سکنه شدهاند و برای منطقهای با چنین پیشینه تمدنی و تاریخی، این روند نگرانکننده است و باید متوقف شود.
وی ادامه داد: با ایجاد فرصتهای شغلی، رونق تولید، و توسعه زیرساختها، میتوان بستر مهاجرت معکوس را فراهم کرد و جمعیت را به این منطقه بازگرداند.
گروس گنجینهای فرهنگی با ریشههای عمیق
استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنانش، به اهمیت فرهنگی منطقه گروس پرداخت و گفت: ادب، هنر و فرهنگ گروس ریشه در تاریخ کهن ایران دارد و شخصیتهای بزرگ علمی، ادبی و سیاسی از این دیار برخاستهاند که نهتنها مایه افتخار استان کردستان، بلکه از ذخایر فرهنگی کشور هستند.
وی افزود: برگزاری همایشهایی نظیر مطالعات گروس، فرصتی مغتنم برای بازشناسی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی این منطقه است ظرفیتی که اگر با برنامهریزی دقیق همراه شود، میتواند مسیر توسعهای جدیدی را برای شهرستان بیجار رقم بزند.
