به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه تصریح کرد که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای گفتگوی تلفنی جدید بین پوتین و ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان وجود ندارد.

وی افزود که زمان‌بندی دیدار پوتین و ترامپ پیش از این مشخص نشده بود و هنوز هم مشخص نشده است.

سخنگوی کرملین درباره اظهارات ترامپ در مورد اجلاس روسیه و آمریکا گفت که هیچ‌کس نمی‌خواهد وقت را تلف کند، نه دونالد ترامپ و نه ولادیمیر پوتین. دیدار پوتین و ترامپ یک تمایل مشترک برای هر دو رئیس‌جمهور است.

پسکوف ادامه داد که پوتین شخصاً در اجلاس سران گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی شرکت نخواهد کرد، اما روسیه در سطح مناسبی در این اجلاس نماینده خواهد داشت.

وی با اشاره به تعویق نشست پوتین و ترامپ گفت که تأخیری که رخ داده است، نیاز به مداخله در بالاترین سطح دارد، اما باید برای آن آماده شد. وی افزود که آماده‌سازی‌ها برای دیدار پوتین و ترامپ با حجم زیادی از شایعات و گمانه‌زنی‌ها همراه است و بیشتر آنها با واقعیت مطابقت ندارد.

سخنگوی کرملین با تاکید براینکه هنوز توافقی در مورد تاریخ اجلاس سران روسیه و کشورهای عربی حاصل نشده است، ابراز داشت که مسکو اجلاس سران روسیه و کشورهای عربی را به تعویق نخواهد انداخت، اما کار فشرده‌ای برای توافق بر سر زمان‌بندی‌ها نیاز هست.

پسکوف به جنگ اوکراین نیز اشاره و تاکید کرد که روسیه بارها موضع خود را در مورد حل و فصل بحران اوکراین بیان کرده است. مبانی این موضع گیری به خوبی روشن است و توسط پوتین تدوین شده‌اند.

وی ادامه داد که پوتین قصد دارد امروز چهارشنبه با ستاد کل ارتش روسیه دیدار کند و کرملین جزئیات این دیدار را ارائه خواهد داد.