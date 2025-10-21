به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا گفت که تلفنی با نخستوزیر هند درباره تجارت صحبت کرده است.
وی افزود: هند مقادیر زیادی از نفت روسیه را خریداری نخواهد کرد و علاقهمند به پایان دادن به جنگ در اوکراین است.
رئیسجمهور آمریکا درباره دیدار احتمالی با رئیسجمهور روسیه اظهار داشت: هنوز تصمیم نگرفتهام که آیا با پوتین دیدار خواهم کرد یا خیر. نمیخواهم یک دیدار بی معنی با پوتین داشته باشم. تا دو روز دیگر اعلام خواهیم کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد.
ترامپ مدعی شد که جنبش حماس یک سازمان بد است و اگر به توافق پایبند نباشد میتواند به سرعت از بین برود.
وی افزود: ما اکنون در خاورمیانه صلح داریم و مشتاقانه منتظر موفقیتهای بیشتر هستیم.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه گفت: اگر تا اول نوامبر به توافق نرسیم، چین با تعرفههای ۱۵۰ درصدی مواجه خواهد شد و من فکر میکنم آنها توانایی تحمل این را ندارند.
ترامپ گفت: چین به دلیل فقدان رهبران شایسته، در چند سال گذشته نسبت به ایالات متحده بیرحم بوده است.
ترامپ: پوتین و زلنسکی میخواهند به درگیری در اوکراین پایان دهند
رئیسجمهور آمریکا گفت: درگیری در اوکراین میتوانست به جنگ جهانی سوم منجر شود، اما اکنون به سمت توافق پیش میرود، زیرا هم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و هم ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین میخواهند به آن پایان دهند.
وی افزود: فکر میکنم پوتین میخواهد این درگیری پایان یابد. زلنسکی نیز میخواهد به آن پایان دهد. فکر میکنم پایان خواهد یافت.
او مدعی شد که درگیری در اوکراین بر آمریکا تأثیری ندارد؛ زیرا بدون دخالت نیروهای آمریکایی در آن سوی اقیانوس در حال وقوع است.
ترامپ با اشاره به اینکه درگیری در اوکراین میتوانست به جنگ جهانی سوم ختم شود، مدعی شد که از زمان پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری، اوضاع تغییر کرده است.
