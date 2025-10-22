به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان به همراه رئیس و دبیر کل کمیته صبح امروز با حضور در هتل محل اقامت کادر سرپرستی کاروان ورزشی ایران در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین، از نزدیک روند فعالیتهای مدیریتی کاروان را مورد بررسی قرار داد.
وزیر ورزش و جوانان به همراه محمود خسرویوفا، رئیس کمیته ملی المپیک، در جمع مسئولان کاروان «سفیران امید» حضور یافت و با قدردانی از تلاشهای انجامشده گفت: با مدیریت خوبی که از سوی تیم باتجربه کاروان صورت گرفته و هماهنگیهایی که پیش از این انجام شده است و با توجه به پیگیریهایی که داشتم، خدا را شکر دغدغهای وجود ندارد و شرایط مهیاست تا ورزشکاران جوان کشورمان در میدان مسابقه نتایج خوب و درخشانی را به ثبت برسانند.
دنیامالی با تأکید بر اهمیت توجه به ردههای سنی پایه اظهار داشت: ورزشکاران کاروان سفیران امید میتوانند به نسل پرافتخاری در بازیهای آسیایی ۲۰۳۰ دوحه تبدیل شوند و در المپیکهای آینده مدالآوران شایسته ورزش ایران باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، نتایج بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن را از اهداف مهم ورزش کشور برشمرد و توضیح داد: در سه دوره گذشته که تعداد مدالهای طلای کاروان ورزشی ایران روی ۲۰ و ۲۱ نشان زرین بوده، اکنون درصددیم رکورد طلاهای ایران با عبور از این مرز شکسته شود. با توجه به نقاط قوت و ظرفیت ورزش ایران، این هدف تحققیافتنی است.
وزیر ورزش و جوانان همچنین اهمیت بازخورد دو رویداد بحرین و ریاض را برای آینده ورزش کشور یادآور شد و تأکید کرد: پس از این رقابتها، باید با استمرار در برنامههای اخیر و تحلیلهای دقیق و منطقی از وضعیت موجود، مسیر دستیابی به نتایج درخشان در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس را دنبال کنیم.
در ادامه محمود خسرویوفا رئیس کمیته ملی المپیک نیز با قدردانی از زحمات صورتگرفته برای حضور کاروان ورزشی ایران در این دوره از مسابقات ابراز امیدواری کرد ورزشکاران کشورمان در فضایی آرام و همراه با همدلی، رقابتهای موفقی را پشت سر بگذارند.
در ابتدای این نشست، علیرضا پاکدل سرپرست کاروان سفیران امید گزارشی از روند برنامههای کادر سرپرستی ارائه کرد و ضمن قدردانی از حمایتهای دکتر دنیامالی گفت: حمایتهای وزیر ورزش و جوانان جای هیچ بهانهای باقی نگذاشته و مسیر پیشرفت ورزش کشور در ابعاد مختلف هموار شده است.
وی سیاستگذاری دنیامالی و محمود خسرویوفا برای حضور ایران در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان را اقدامی دوراندیشانه دانست و تصریح کرد: اطمینان دارم این نسل از ورزش ایران به نخبگان آینده تبدیل خواهند شد و برای کشور افتخار میآفرینند.
پاکدل در پایان با اشاره به حضور پرشکوه کاروان ایران در مراسم اهتزاز پرچم، افزود: سلام نظامی ورزشکاران و همخوانی سرود ملی کشورمان، جلوهای باشکوه به مراسم داد و توجه همگان را به خود جلب کرد.
در این نشست سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، محمدحسن تقیزاده مدیرکل امور بینالملل وزارت ورزش و جوانان و اعضای کادر سرپرستی به همراه دو پرچمدار کاروان ورزشی کشورمان حضور داشتند.
