به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، وزیر ورزش و جوانان به همراه رئیس کمیته ملی المپیک با عبدالعزیز، وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک عربستان و رئیس فدراسیون بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

محور اصلی این نشست، بررسی اهمیت اتحاد کشورهای مسلمان در قالب بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و موضوع میزبانی ایران از این رویداد مهم در سال ٢٠٢٩ بود.

این دیدار عصر امروز در منامه برگزار شد و دو طرف درباره توسعه همکاری‌های ورزشی میان کشورهای اسلامی و تقویت همبستگی در قالب این رقابت‌ها تبادل نظر کردند.

دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، ضمن تقدیر از هیأت اعزامی فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی برای بازدید از زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی ایران در راستای بررسی میزبانی این رویداد در سال ۲۰۲۹، اظهار داشت: «موضوع میزبانی ایران را با رئیس‌جمهور دکتر پزشکیان مطرح کرده‌ام و خوشبختانه ایشان و اعضای هیأت دولت با این میزبانی موافق هستند. یقین دارم با توجه به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود، ایران می‌تواند میزبانی درخور و شایسته‌ای برای کشورهای اسلامی داشته باشد. به همراه کمیته ملی المپیک، شرایط مطلوبی برای حضور تمامی کشورها فراهم خواهیم کرد.»

وی با تأکید بر اهمیت میزبانی‌های بین‌المللی افزود: «با توجه به مسئولیت‌هایی که در فدراسیون جهانی قایقرانی برعهده داشته‌ام، کاملاً با فرآیند ایجاد شرایط استاندارد برای میزبانی ۵۷ کشور اسلامی آشنا هستم. از تمامی ظرفیت‌های ایران برای این هدف بهره خواهیم گرفت. حتی اگر میزبانی به نام ایران نباشد، در کنار کشور میزبان و در جهت تحقق اتحاد کشورهای اسلامی گام برمی‌داریم. معتقدم تقاضای هم‌زمان چند کشور برای میزبانی این رویداد، اقدامی مثبت در راستای همگرایی امت اسلامی است.»

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به جایگاه این رویداد در افکار عمومی جهان اسلام تصریح کرد: «ملت‌های بیدار از ما انتظار دارند در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و شهادت کودکان و مردم مظلوم غزه سکوت نکنیم. باید در قالب یک رویکرد مشترک، رژیم صهیونیستی در عرصه ورزش تنبیه شود؛ این حداقل انتظار از جامعه ورزشی کشورهای اسلامی است. مطمئنم اگر اعضای فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی در این مسیر متحد عمل کنند، صدای اعتراض ملت مسلمان و مردم غزه را به گوش جامعه جهانی خواهند رساند.»

دکتر دنیامالی همچنین با اشاره به تحولات اخیر جهان اسلام و برگزاری رویدادهای ورزشی در ریاض گفت: «اتحاد کشورهای اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات بزرگ در دنیای اسلام باشد.»

او در بخش دیگری از سخنان خود به رقابت‌های شترسواری در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض اشاره کرد و افزود: «این رقابت‌ها باعث شد نگاه جدی‌تری به این رشته داشته باشیم. در همین راستا متوجه شدیم نسل شتر دوکوهانه در ایران در حال انقراض است که بلافاصله با وزیر کشاورزی جلسه‌ای برگزار کردیم تا مانع از نابودی این گونه ارزشمند شویم.»

وزیر ورزش و جوانان در پایان، برای وزیر ورزش عربستان در مسیر میزبانی موفق بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی آرزوی موفقیت کرد و گفت: «ورزش ایران با کاروانی آماده و پرشور در این رویداد حضور خواهد داشت و امیدوارم در دوره بعدی، شاهد میزبانی ایران از کشورهای اسلامی در قالب این بازی‌ها باشیم.»

در ادامه، عبدالعزیز وزیر ورزش و جوانان عربستان و رئیس کمیته ملی المپیک این کشور نیز با ابراز خرسندی از دیدار با وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک ایران، گفت: «از حضور همکارانم در تهران برای بررسی زیرساخت‌های میزبانی ایران قدردانی می‌کنم. بدون تردید ایران از توانایی بالایی برای میزبانی این رویداد برخوردار است. خوشحال‌کننده است که چند کشور اسلامی خواهان میزبانی هستند؛ این موضوع خود نشانه‌ای از پویایی و اتحاد میان کشورهای مسلمان است.»

وی ادامه داد: «ایران در عرصه ورزش حرفه‌ای عملکرد بسیار خوبی داشته است و در صورت میزبانی، قطعاً می‌تواند میزبانی شایسته برای ۵۷ کشور اسلامی باشد. در مجموع، همین استقبال کشورها برای میزبانی را می‌توان موفقیتی بزرگ دانست.»

عبدالعزیز با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای میزبانی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی افزود: «امیدوارم میزبانی این رویداد، یادگاری خوش برای ورزشکاران کشورهای اسلامی باشد. هدف اصلی فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی، توسعه ورزش و تحقق اتحاد در میان ملت‌های مسلمان است.»

در پایان این دیدار، محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک ایران نیز با ابراز خرسندی از حضور نمایندگان فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی در تهران، تأکید کرد: «ایران از توانایی و زیرساخت‌های لازم برای بهترین میزبانی برخوردار است. حضور دکتر دنیامالی در رأس وزارت ورزش و جوانان، با توجه به سوابق مدیریتی و بین‌المللی ایشان، نقطه قوتی برای ورزش کشور به شمار می‌رود. حتی در صورت عدم واگذاری میزبانی نیز، حضور ایران در این رویدادها با قدرت ادامه خواهد داشت.»

در این دیدار همچنین سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و محمدحسن تقی‌زاده مدیرکل امور بین‌الملل این وزارتخانه حضور داشتند.