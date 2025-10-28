دنیامالی: انتظار دارم شنا به سمت سکوهای افتخار حرکت کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی در پیامی اولین مدال طلای شنای ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی جوانان را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه شنای ایران در عرصه‌ی رقابتی بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با مدال طلای محمدمهدی غلامی در ماده ۱۰۰ متر پروانه رقم زد، نمادی جدید از توانمندی ورزش پرمدال شنا در ایران است که می‌تواند فصل جدیدی از افتخارآفرینی را در رقابت‌های قاره‌ای و جهانی باز کند.

نقش‌آفرینی این رشته در سبد مدال‌آوری ایران افتخاری قابل توجه محسوب می‌شود و انتظار دارم همچنان با قوت و قدرت بیشتری به سمت سکوهای افتخار حرکت کنند.

با تبریک به این شناگر جوان و طلایی کاروان سفیران امید، کادر فنی و سرپرستی و همچنین کادر مدیریتی فدراسیون ورزش‌های آبی که زمینه ساز این افتخار بودند برای جامعه‌ی شنای ایران آرزوی سلامتی و سربلندی دارم.