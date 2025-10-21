۱۶ آذرماه؛ پیشنهاد هیات رئیسه روئینگ برای برگزاری مجمع انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه هیات رئیسه فدراسیون روئینگ بعد از انتصاب مهران تیشه گران به عنوان سرپرست این فدراسیون، عصر امروز برگزار شد. یکی از موضوعات اصلی این جلسه بررسی تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون بود که با توجه به تصمیمگیری انجام شده روز ۱۶ آذرماه جهت برگزاری مجمع انتخاباتی پیشنهاد شد و در صورت تایید وزارت ورزش و جوانان در روز ۱۶ آذرماه شاهد برگزاری مجمع انتخاباتی در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک خواهیم بود.
همچنین مقرر شد طی روزهای آتی جلسهای برای کارشناسی و بررسی عملکرد ملیپوشان در مسابقات قهرمانی آسیا در چین و ویتنام و برنامهریزی برای برگزاری هرچه بهتر اردوهای تیم ملی جهت حضور قدرتمند در بازیهای آسیایی ناگویا تشکیل شود.
تیم ملی روئینگ کشورمان در رده سنی بزرگسالان در رقابت های قهرمانی آسیای ویتنام صاحب ۵ مدال شده است.
در این جلسه مهران تیشهگران سرپرست فدراسیون، مرتضی سلیمی سرپرست دبیری، عمران پورعسگری پرست سرپرست نایب رییسی، فاطمه حسنی سرپرست نایب رییسی بانوان و بهناز مرادخانی سرمربی تیم ملی بانوان حضور داشتند.
