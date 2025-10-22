به گزارش خبرگزاری مهر، «پل طبیعت» واقع در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، به مناسبت بزرگداشت هشتادمین سالگرد روز سازمان ملل متحد، در تاریخ جمعه ۲ آبان ماه ۱۴۰۴ (۲۴ اکتبر ۲۰۲۵) با نورپردازی آبی، نمایان خواهد شد.

این اقدام به منظور تجلیل از دستاوردهای سازمان ملل و تاکید بر اهمیت همکاری‌های جهانی در زمینه صلح، توسعه و حقوق بشر انجام می‌شود.

این تغییر نور در راستای مسئولیت اجتماعی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد است که به مناسبت‌های مختلف با تغییر نور «پل طبیعت»، عموم مردم را از رویدادهای مهم جهانی آگاه می‌سازد.

گفتنی است ۲۴ اکتبر هر سال به عنوان «روز سازمان ملل متحد» برای بزرگداشت تأسیس این نهاد در سال ۱۹۴۵ گرامی داشته می‌شود. سازمان ملل با هدف تقویت صلح جهانی، حمایت از حقوق بشر و پیشبرد توسعه پایدار تأسیس شده است.