به گزارش خبر گزاری مهر، دور سوم نظارت ستادی مناطق ۲۲ گانه معاونت هماهنگی و امور مناطق از منطقه ۲۰ تهران با حضور لطف الله فروزنده معاون شهردار تهران، غلامرضا شنگی شهردار منطقه ۲۰، مدیران کل معاونت، معاونان و مدیران منطقه، برگزار شد.
فروزنده، در جمع مدیران شهری اظهار کرد: فلسفه وجودی مدیریت شهری خدمت به مردم است، در چنین شرایطی باید به مردم گزارش بدهیم که چه اقداماتی صورت گرفته است.
فروزنده ادامه داد: از مهمترین اقدامات این دوره مدیریت شهری میتوان به خرید چهار هزار دستگاه اتوبوس (اعم از برقی و غیر برقی)، اجرای سه بزرگراه اصلی و فرا منطقهای (شهید بروجردی، یادگار امام (ره) و شهید شوشتری) و اجرای بیش از ۹۰ تقاطع همسطح و غیر همسطح که ۶۰ درصد آنها اجرا شده، اشاره کرد.
معاون شهردار تهران گفت: در این دوره مدیریت شهری شاهد اجرای ۵۰ کیلیومتر خطوط مترو و احداث ۲۱ ایستگاه بودیم که با دو ایستگاهی که در منطقه ۲۰ تا پایان سال به بهره برداری میرسد میتوان گفت تمامی ایستگاههای خطوط ۱ تا ۷ تکمیل میشوند.
وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح مسکن کارکنان شهرداری اظهار داشت: طرح جدید تأمین مسکن کارکنان بر پایه مدل توکن (سهام زمین) اجرا میشود که کاملاً بر پایه عدالت و دسترسی همه پرسنل طراحی شده است.
فروزنده افزود: این طرح بر پایه نظرات کارشناسی و مطالعه طرحهای مشابه اجرا شده در سازمانهای دیگر بوده ولی متاسفانه برخی به دنبال آن هستند که دیگران را نا امید کنند. شما ببینید چند سال بود که کارکنان محترم و عزیز شهرداری چشم براه طرح مسکن بودند، امروز که این مهم به ثمر رسیده برخی به دنبال نا امید کردن کارکنان هستند.
فروزنده در ادامه گفت: برای اینکه پرسنل محترم شهرداری بدانند این طرح به سرانجام میرسد بنده و معاونان و مدیران همه در طرح مسکن عضو شده ایم و توکن خریداری کرده ایم.
فروزنده در ادامه افزود: در این دوره مدیریت شهری ۱۵۰ پروژه فرا منطقهای و بزرگ و ۳۵۰ پروژه منطقهای اجرا شده که در نوع خود بی نظیر است.
تحقق ۸۳۰ پروژه شهری در دوره جدید مدیریت شهری
لطف الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در بخش دوم دور سوم نظارت ستادی از منطقه ۲۰ با پرسنل منطقه دیدار کرد.
فروزنده در جمع پرسنل منطقه گفت: در دوره جدید مدیریت شهری، با همدلی و تلاش جمعی، بیش از ۸۳۰ پروژه در قالب ۱۹۰پو یش امید و افتخار در سطح شهر آغاز شده که بخش زیادی از آنها به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: توجه به سرمایه انسانی و بهرهگیری از نیروهای جوان از اولویتهای اصلی مدیریت شهری است. هماکنون بیش از ۷۰ درصد مدیران شهرداری از نیروهای داخلی و حدود ۱۲۰۰ مدیر جوان در حال فعالیتاند.
حضور مردم ضامن موفقیت طرحهای شهری است
معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران، در سومین بخش از نظارت ستادی از منطقه ۲۰ نشست در جمع ائمه جماعات، نخبگان و معتمدین محلات منطقه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مردمی افزود: هر جا مردم بهصورت مستقیم در امور مشارکت داشتهاند، نتایج بهتری حاصل شده است.
متروی میدان شهر ری تا ابتدای سال آینده به بهرهبرداری میرسد
غلامرضا شنگی، شهردار منطقه ۲۰، نیز اظهار کرد: منطقه ۲۰ در سالهای اخیر توانسته است گامهای مؤثری در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان بردارد.
وی افزود: امروز، با حمایت شهردار محترم تهران، بودجه مصوب منطقه به ۲,۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. و ما انتظار داریم پروژههای مشترک در منطقه با سرعت بیشتری پیش برود.
شهردار منطقه ۲۰ در پایان با اشاره به پروژه متروی میدان شهر ری گفت: این پروژه از اولویتهای اصلی مدیریت شهری است. امیدواریم با همراهی معاونت حملونقل و ترافیک، تست گرم خط مترو در اسفندماه امسال انجام و در ابتدای سال آینده به بهرهبرداری برسد.
شنگی همچنین از آغاز عملیات احداث پارکینگ پنجهزار واحدی در ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در آینده نزدیک خبر داد.
