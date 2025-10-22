به گزارش خبرگزاری مهر، ️بوستان سمنها واقع در محدوده منطقه ۲۲ تهران، روز پنجشنبه یکم آبانماه ۱۴۰۴ بهدلیل اجرای اقدامات زیرساختی و آمادهسازی محل برگزاری جشن باران تعطیل خواهد بود.
این تعطیلی موقت بهمنظور مهیا شدن فضا برای برگزاری ویژهبرنامه فرهنگی و هنری «جشن باران» انجام میشود؛ رویدادی که با هدف تقویت نشاط اجتماعی، ایجاد فضایی شاد، خانوادگی و خلاقانه برای شهروندان برگزار خواهد شد. در بخش هنری این جشن، مسابقه بزرگ کالیگرافی، تذهیب و نقاشی روی چتر با جوایز ۳۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون تومانی برای هنرمندان شرکتکننده در نظر گرفته شده است.
️همچنین گذر پاییزی برای ثبت لحظات، اجرای موسیقی زنده و هنرهای نمایشی، ایستگاههای خوراکی با طعمهای دلچسب و فضای سرگرمی خانوادگی از دیگر بخشهای متنوع این برنامه فرهنگی است.
️رویداد جشن باران از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه دوم آبانماه در بوستان سمنها آغاز خواهد شد و حضور برای عموم شهروندان آزاد است.
