https://mehrnews.com/x39cwh ۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱ کد خبر 6611142 استانها فارس استانها فارس ۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱ ساخت و سازهای غیرمجاز در باغات قصرالدشت شیراز به روایت تصویر شیراز- در این ویدئو ساخت و سازهای غیرمجاز در باغات قصرالدشت شیراز را در طی ده سال گذشته به روایت تصویر مشاهده کنید. دریافت 55 MB کد خبر 6611142 کپی شد برچسبها باغات قصردشت شیراز شیراز ساخت و سازهای غیرمجاز باغات
