  1. استانها
  2. فارس
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

ساخت و سازهای غیرمجاز در باغات قصرالدشت شیراز به روایت تصویر

ساخت و سازهای غیرمجاز در باغات قصرالدشت شیراز به روایت تصویر

شیراز- در این ویدئو ساخت و سازهای غیرمجاز در باغات قصرالدشت شیراز را در طی ده سال گذشته به روایت تصویر مشاهده کنید.

دریافت 55 MB
کد خبر 6611142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها