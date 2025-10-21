  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

کمالی:تخریب ساخت‌ و سازهای غیرمجاز در باغات قصرالدشت شیراز ادامه دارد

شیراز-عضو شورای اسلامی شیراز با بیان اینکه صیانت از میزان باقی مانده از باغات قصرالدشت، دغدغه مردم و مطالبه آنها از شورا است،گفت: تخریب ساخت‌ و سازهای غیرمجاز در این باغات ادامه خواهد داشت.

ابراهیم کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه صیانت از اندک میزان باقی مانده از باغات قصردشت، دغدغه همه مردم و مطالبه به‌حق آنها از شورای شهر شیراز است، گفت: در بیش از ۲ سال گذشته آسیب‌شناسی و روشن کردن چالش‌های باغات و برنامه‌ریزی برای رفع و رجوع آنها در دستور کار قرار دادم.

وی ادامه داد: در کمیته صیانت از باغات بیشتر مسائلی که مورد پیگیری قرار گرفت مسائلی ایجابی باغات بود، پیگیری بحران آب، مجوز دیوارگذاری و حصار، تلاش برای ارزش دادن به درخت بجای زمین، ارتباط مؤثر با باغداران، پیگیری لایروبی قنوات و مقابله با دست اندازی با آنها، تدوین پنج طرح «مطالعات جامع باغات»، «ممیزی و شناسنامه دار کردن باغ‌های شیراز»، «الزام شهرداری شیراز به نظارت هوشمند پیوسته بر باغات» و «الزام شهرداری به ثبت میراثی منظر باغات قصردشت» در کمیته باغات، بخشی از این اقدامات بود.

عضو شورای اسلامی شیراز افزود: چه بخواهیم چه نخواهیم ساخت و سازهای غیر مجاز نیز یک واقعیت آسیب زننده به باغات قصردشت و تخلف از قانون است زیرا هدف صیانت از باغ و حفظ ماهیت آن است، نه دشمنی و مخالفت با فرد خاصی و ملاک همیشگی مقابله با تخلفات عمده و دانه درشت، صرف نظر از اینکه مالک آن، بوده است.

کمالی گفت: برخورد با مصادیق این تخلفات مانند رستوران رزگلد، مدرسه مهرتابان و چندین مورد دیگر نمونه این اقدامات است و از ابتدا هم اعلام کرده ایم تا تخلفات اصلی باقی است، سراغ خلاف قانون‌های جزئی‌تر نخواهیم رفت.

وی ادامه داد: ضمن احترام به همه مردم، همچنان موکدا بر تخریب تخلفات عمده و دانه درشت در حوزه باغات و همچنین حریم شهر شیراز اصرار داشته و از اقدامات شهرداری شیراز قاطعانه حمایت می‌کنیم.

عضو شورای اسلامی شیراز تصریح شد: سازه‌های تخریب شده همگی غیرقانونی بنا شده بودند و وظیفه ما تلاش برای اجرای برابر قانون در جامعه و دفاع از حقوق همه شهروندان است و به تلاش خود برای نجات ته مانده باغات قصردشت از دست باغ خواران و احقاق حق مردم، بویژه باغداران اصیل و ساکنان قصردشت ادامه می‌دهیم.

    • IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
      0 3
      پاسخ
      با سلام نماد و قشنگی قصر دشت به باغها و درختان هست .. همه با هم و متحد باید در مقابل ساخت و سازها در کنار مسئولین محترم شهر باشیم . شیراز را به باغهاش میشناسن.
    • ناشناس IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
      0 3
      پاسخ
      ماهمه پشت کسانی هستیم که از باغات دفاع میکنن واز ساخت وسازجلوگیری
    • صدف ایرانی IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
      4 0
      پاسخ
      مالکیت خصوصی در اسلام محترم هست ،شهرداری باید به باغداران اجازه دهد که از باغ هاشون استفاده ببرند و گرنه با وجود کم آبی مجبور به فروش هستند این که مانع ساخت و ساز و آپارتمان سازی در محدوده باغات بشیم خوبه ولی وقتی خود باغ دار فرزندانی دارد که خانه ندارند ولی مجوز ساخت نمی دهند عین خلاف شرع هست باید در متراژ کوچک مثل حداکثر صد متر برای خود باغداران مجوز دهند و بقیه باغ رو درختکاری و سرسبز مثل اصفهان به مالکیت خصوصی احترام می گذارند
    • میدان IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
      1 0
      پاسخ
      متاسفانه قانون نیست .
    • admin IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      چرا هزینه تنفس یک شهر رو فقط عده معدودی باغدار باید بپردازند؟ تسهیلات خوب بذارن برای باغدارها. همه این باغها ملک آباء و اجدادی باغدارها هست. چه گناهی دارن که نتونن از سرمایه شون استفاده کنن

