کمالی:تخریب ساخت‌ و سازهای غیرمجاز در باغات قصرالدشت شیراز ادامه دارد

ابراهیم کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه صیانت از اندک میزان باقی مانده از باغات قصردشت، دغدغه همه مردم و مطالبه به‌حق آنها از شورای شهر شیراز است، گفت: در بیش از ۲ سال گذشته آسیب‌شناسی و روشن کردن چالش‌های باغات و برنامه‌ریزی برای رفع و رجوع آنها در دستور کار قرار دادم.

وی ادامه داد: در کمیته صیانت از باغات بیشتر مسائلی که مورد پیگیری قرار گرفت مسائلی ایجابی باغات بود، پیگیری بحران آب، مجوز دیوارگذاری و حصار، تلاش برای ارزش دادن به درخت بجای زمین، ارتباط مؤثر با باغداران، پیگیری لایروبی قنوات و مقابله با دست اندازی با آنها، تدوین پنج طرح «مطالعات جامع باغات»، «ممیزی و شناسنامه دار کردن باغ‌های شیراز»، «الزام شهرداری شیراز به نظارت هوشمند پیوسته بر باغات» و «الزام شهرداری به ثبت میراثی منظر باغات قصردشت» در کمیته باغات، بخشی از این اقدامات بود.

عضو شورای اسلامی شیراز افزود: چه بخواهیم چه نخواهیم ساخت و سازهای غیر مجاز نیز یک واقعیت آسیب زننده به باغات قصردشت و تخلف از قانون است زیرا هدف صیانت از باغ و حفظ ماهیت آن است، نه دشمنی و مخالفت با فرد خاصی و ملاک همیشگی مقابله با تخلفات عمده و دانه درشت، صرف نظر از اینکه مالک آن، بوده است.

کمالی گفت: برخورد با مصادیق این تخلفات مانند رستوران رزگلد، مدرسه مهرتابان و چندین مورد دیگر نمونه این اقدامات است و از ابتدا هم اعلام کرده ایم تا تخلفات اصلی باقی است، سراغ خلاف قانون‌های جزئی‌تر نخواهیم رفت.

وی ادامه داد: ضمن احترام به همه مردم، همچنان موکدا بر تخریب تخلفات عمده و دانه درشت در حوزه باغات و همچنین حریم شهر شیراز اصرار داشته و از اقدامات شهرداری شیراز قاطعانه حمایت می‌کنیم.

عضو شورای اسلامی شیراز تصریح شد: سازه‌های تخریب شده همگی غیرقانونی بنا شده بودند و وظیفه ما تلاش برای اجرای برابر قانون در جامعه و دفاع از حقوق همه شهروندان است و به تلاش خود برای نجات ته مانده باغات قصردشت از دست باغ خواران و احقاق حق مردم، بویژه باغداران اصیل و ساکنان قصردشت ادامه می‌دهیم.