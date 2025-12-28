کمالی: کمبود آب و ویلاسازی تهدید جدی برای باغات شیراز است

ابراهیم کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت باغات شیراز را بحرانی توصیف کرد و گفت کمبود آب و بی‌توجهی به نیازهای باغداران باعث شده انگیزه برای ادامه کار از بین برود و فضا برای ورود افراد سودجو و تغییر کاربری باغات فراهم شود.

وی ادامه داد: ساخت‌وساز در باغات قصردشت جرم محسوب می‌کند، اما اجرای قانون در برابر اقدامات غیرمجاز با رسیدگی به نیازهای واقعی باغ تفاوت دارد.

عضو شورای شهر شیراز در پاسخ به سوالی در خصوص انتقادها درباره روش‌های برخورد با تخلفات غیرقانونی افزود: شورای شهر قوه قهریه نیست و قلع و قمع ساختمان‌های غیرقانونی وظیفه دستگاه‌های اجرایی است، اما گاهی اجرای قانون با عنوان «بگیر و ببند» نادرست جلوه داده می‌شود.

کمالی گفت: برخی تلاش می‌کنند با استفاده از نیازها و گلایه‌های واقعی باغداران اجرای قانون را متوقف کنند، در حالی که قانون در برخورد با تخلفات کوچک و از سر ناچاری باغداران انعطاف دارد. تجمع اخیر باغداران در شورا نمونه‌ای از همین موضوع بود و برخی از گلایه‌های حقیقی باغداران برای توقف اجرای قوانین سوءاستفاده کردند.

وی درباره مشکلات اقتصادی باغداری سنتی ادامه داد: در دل شهر شیراز، باغداری سنتی دیگر صرفه اقتصادی ندارد و نمی‌توان افراد را مجبور کرد بدون درآمد و بدون حمایت، فقط برای حفظ محیط زیست، باغداری کنند.

رئیس کمیته صیانت از باغات راه‌حل این مشکل را در افزایش بهره‌وری باغات دانست و افزود: سودآوری باغات از طریق دیوارکشی و استخر امکان‌پذیر نیست و لازم است تأمین آب، حمایت مالی مانند یارانه و صندوق‌های حمایتی، تیمار درختان آفت‌زده و احیای بخش‌های از بین رفته باغات در اولویت قرار گیرد.

کمالی با اشاره به خطر ویلاسازی گفت تجربه نشان داده مجوزهایی مانند آلونک و آلاچیق می‌توانند زمینه نابودی باغات را فراهم کنند و در یک نمونه بیش از ۱۵۰ درخت قطع شده است.

وی ادامه داد: تاریخچه باغ‌شهرها نشان می‌دهد مجوزها تنها برای انباری‌های کوچک بوده و هرگونه ابهام در این زمینه می‌تواند منجر به تغییر کاربری باغات شود.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: باغات در خطر باید تملک و حفظ شوند و اولویت شورا حمایت از باغداران واقعی و جلوگیری از نابودی باغات است.