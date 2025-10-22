به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید صدراله رجایی‌نسب شامگاه چهارشنبه در نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و حفظ حقوق بیت المال گفت: کوتاهی برخی دستگاه‌ها در صیانت از باغ‌های شیراز به‌خصوص منطقه قصردشت سبب شکل‌گیری تخلفات شده است.

وی در جمع مدیران سازمان‌ها و متولیان امر زمین در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان فارس که با محوریت بررسی عملکرد شهرداری در اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ و نحوه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز باغ‌های قصردشت برگزار شد، خواستار اقدام فوری، بی تبعیض و بدون ملاحظه در برخورد با متخلفان حوزه ساخت‌وساز شد.

رئیس کل دادگستری فارس با تأکید بر اینکه قصردشت قلب تنفسی و میراث سبز شهر شیراز است، افزود: بی‌توجهی به حفاظت از انفال و اموال عمومی، خیانت به آیندگان است. اگر امروز از بیت‌المال پاسداری نکنیم، فردا مورد نفرین نسل‌های آینده قرار خواهیم گرفت.

حجت الاسلام رجایی نسب گفت: محدوده قصردشت به دلیل اهمیت موضوع حفاظت از باغ‌ها، در شهرداری شیراز به عنوان یک منطقه مجزا تعریف شده است و انتظار می‌رود پس از این اقدام مناسب شهرداری با حساسیت ویژه‌ای با تخلفات این منطقه برخورد کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای کامل قانون تصریح کرد: هیچ عذر و بهانه‌ای در قبال تضییع حقوق عامه پذیرفتنی نیست. اگر شفافیت در عملکرد سازمان‌ها، ادارات و نهادها وجود نداشته باشد، تخلف، فساد و سوءاستفاده از موقعیت به‌سرعت گسترش می‌یابد.

رئیس کل دادگستری فارس در ادامه با لحنی هشداردهنده خطاب به مدیران حاضر گفت: نباید اجازه دهیم ساخت‌وسازهای غیرمجاز به مرحله اتمام برسند تا آن‌وقت تازه به فکر برخورد بیفتیم. پیشگیری همیشه کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از درمان و برخورد است بنابراین هرگونه تعلل در این زمینه، تساهل در برابر قانون و ضربه مستقیم به اعتماد عمومی است.

حجت الاسلام رجایی نسب همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست ضمن اجرای به‌موقع تصمیمات قضایی، پرونده‌های متخلفان در حوزه تغییرکاربری و ساخت و سازها را تعیین تکلیف و قراردادهای مربوط به اراضی واگذاری به افراد متخلف را با طرح در کمیسیون مربوطه لغو و فسخ کنند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس تأکید کرد: اهلیت و صلاحیت افراد در تمامی واگذاری‌ها باید بررسی شود. واگذاری زمین، مجوز یا هر گونه امتیاز به افراد فاقد صلاحیت یعنی واگذاری بیت‌المال به متجاوزان حقوق مردم.

در بخش دیگری از این نشست، رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به اهمیت ایجاد کمربند حفاظتی در اطراف محدوده دریاچه سد درودزن گفت: ایجاد این کمربندهای حفاظتی در اطراف محدوده سد درودزن نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای حفظ حریم‌ها و صیانت از محیط زیست است.

وی با اشاره به اینکه ما متولی صیانت از اموال عمومی و حافظ حقوق بیت‌المال هستیم گفت: هرجا این مسئولیت نادیده گرفته شود، نتیجه‌اش فساد، سلب اعتماد عمومی و عقب‌ماندگی است.

رجایی‌نسب تصریح کرد: نظارت دقیق بر امور و تصمیم‌گیری‌های شفاف، تنها راه تحقق عدالت و صیانت از منافع مردم است.

وی از دستگاه‌های اجرایی خواست مصوبات و احکام قضایی را بدون تأخیر اجرا کنند و افزود: زمانی که مردم ببینند قانون به‌موقع و قاطع اجرا می‌شود، خودشان بزرگ‌ترین حامی برخورد با متخلفان خواهند بود. اجرای عدالت نباید موسمی یا سلیقه‌ای باشد؛ بلکه باید قاطع، مستمر و بدون تبعیض انجام شود.

رئیس کل دادگستری فارس در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت‌ها و برخورد با تخلفات اظهار داشت: ما موظفیم بیت‌المال را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم. بی‌توجهی به این وظیفه، بی‌توجهی به آینده کشور است. اگر امروز سستی کنیم، فردا فرصت جبران نخواهیم داشت. ما باید شاهد استانی قانون‌مدار، توسعه‌یافته و برخوردار از اعتماد عمومی باشیم.