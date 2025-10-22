جودی:بازسازی واحدهای آسیب‌ دیده آستانه‌ در جنگ با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جودی ظهر چهارشنبه در جریان سفر به استان گیلان از مناطق آسیبدیده شهر آستانهاشرفیه بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت بازسازی واحدهای خسارتدیده در جریان جنگ ۱۲ روزه قرار گرفت.
در این بازدید که با همراهی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان، مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن کشور و جمعی از کارشناسان فنی برگزار شد، روند ارزیابی، برنامهریزی و بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری مورد بررسی قرار گرفت.
جودی در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع در عملیات بازسازی اظهار کرد: بازسازی واحدهای آسیبدیده، نه تنها یک وظیفه ملی بلکه اقدامی فوری برای بازگرداندن آرامش به مردم شریف آستانهاشرفیه است. بنیاد مسکن با تمام توان و ظرفیتهای فنی و اجرایی وارد میدان شده و بازسازی این مناطق را با جدیت دنبال میکند.
وی با اشاره به آسیبهای گسترده ناشی از این جنگ، افزود: رعایت کامل استانداردهای فنی و ایمنی در بازسازی، در دستور کار بنیاد قرار دارد تا کیفیت ساخت و سازها به شکل چشمگیری ارتقا یابد و واحدهای نوسازیشده از استحکام و دوام لازم برخوردار باشند.
«حامد دائمی» مدیرکل بنیاد مسکن استان گیلان نیز گزارشی از وضعیت موجود ارائه داد و گفت: در جریان حملات رژیم صهیونیستی، تعداد ۵۰۴ واحد مسکونی و تجاری در شهر آستانهاشرفیه دچار خسارت شدند که از این میان، ۹ واحد مسکونی به طور کامل نیاز به احداث مجدد دارند و ۴۴ واحد تجاری نیز به بازسازی اساسی نیازمندند همچنین در این حملات، ۱۶ نفر از هموطنان عزیز به شهادت رسیدند.
جودی همچنین با حضور در ستاد بازسازی جنگ ۱۲ روزه شهرستان، در جریان نحوه رسیدگی به پرونده متقاضیان بازسازی قرار گرفت و روند تصویب و تخصیص اعتبارات مورد بررسی قرار گرفت.
وی در پایان ضمن تقدیر از تلاشهای جهادی بنیاد مسکن در استان گیلان، خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با هماهنگی سایر نهادهای مسئول، بازسازی واحدهای خسارتدیده در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسد تا خانوادههای آسیبدیده بتوانند هرچه زودتر به زندگی عادی بازگردند.
