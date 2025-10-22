«ماوای عاشقی» و «نارون» در قالب ۲ اثر مجزا شنیدنی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، «آلبوم ماوای عاشقی» با هنرمندی امین سالمی و آلبوم «نارون» با هنرمندی بهروز معین آثاری هستند که طی روزهای گذشته در قالب ۲ اثر مجزا پیش روی مخاطبان قرار گرفتند.

آلبوم «نارون» مشتمل بر اثری در قالب کوارتت ویولنسل و کمانچه نوازی است که به آهنگسازی، تنظیم و نوازندگی کمانچه بهروز معین و نوازندگی ویولنسل نگار نوراد منتشر شده است.

«آفتاب»، «دشت»، «روزهای وحشی»، «سرمست»، «مفلوک»، «نگاه»، «دردهای موسمی»، «دیار»، «بهروز»، «مفتون» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند. این در حالی است که کمال بیایانی میکس و مستر، علی چاووشی، رضا خجسته، مرجان معصومی و کاوه عابدین صدابرداران این آلبوم هستند.

آلبوم «ماوای عاشقی» هم عنوان اثر دیگری به آهنگسازی امین سالمی و خوانندگی مجتبی حسام است که در قالب یک اثر ارکسترال منتشر شده است.

«راز عشق» با ترانه عاطفه میرسعیدی، «رقص باران» با ترانه عاطفه میرسعیدی، «موج بی پناه» با ترانه سینا فلاح زاده، «رویای عاشقی» با ترانه سینا فلاح زاده، «همراز عاشق» با ترانه سینا فلاح زاده و «دلتنگ ترین» با ترانه آیه مرادی آثاری هستند که در این اثر گنجانده شده است.