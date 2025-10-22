به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جدیدترین نظرسنجی به عمل آمده از حمایت نیمی از آمریکاییها با به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی واشنگتن حکایت دارد.

نظرسنجی رویترز نشان داد: اکثر آمریکایی‌ها از جمله ۸۰ درصد از دموکرات‌ها و ۴۱ درصد از جمهوری‌خواهان دیدگاهشان بر این است که واشنگتن باید کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. این نشانه‌ای از عدم هماهنگی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با افکار عمومی است.

این نظرسنجی شش روزه که روز دوشنبه به پایان رسید، نشان داد که ۵۹ درصد از پاسخ‌دهندگان از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط آمریکا حمایت می‌کنند، در حالی که ۳۳ درصد مخالف بودند و بقیه مطمئن نبودند یا به این سوال پاسخ ندادند.

شماری از کشورها در هفته‌های اخیر به طور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند. این موضوع با محکومیت تل آویو مواجه شده است، که تأسیس اشغالگرانه آن در سال ۱۹۴۸ منجر به آوارگی صدها هزار فلسطینی و دهه‌ها درگیری شد.

طبق این نظرسنجی حدود ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که واکنش تل آویو در غزه بیش از حد بوده است؛ ۳۰ درصد نیز نظر مخالف داشتند.

همچنین حدود ۵۱ درصد از پاسخ‌دهندگان با این جمله که ترامپ در صورت موفقیت تلاش‌های صلح شایسته تقدیر قابل توجهی است، موافق بودند، در حالی که ۴۲ درصد مخالف آن بودند.