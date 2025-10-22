  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

دیدار وزیر نیرو با وزیر آب و انرژی تاجیکستان در حاشیه کنفرانس OIC

دیدار وزیر نیرو با وزیر آب و انرژی تاجیکستان در حاشیه کنفرانس OIC

وزیر نیرو، در حاشیه کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی (OIC) با وزیر آب و انرژی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی آبادی وزیر نیرو، در حاشیه کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی (OIC) که در شهر جده عربستان در حال برگزاری است، با "دلیر جمعه"، وزیر آب و انرژی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، دو طرف درباره موضوعات مهمی از جمله همکاری متقابل با هدف استفاده از آب سد سرریز برای تولید برق، تحکیم سازه‌های سد سرریز و حمایت از شرکت‌های ایرانی برای فعالیت در پروژه سد و نیروگاه راغون تبادل نظر کردند.

این گزارش می‌افزاید، قرار شد کارشناسان دو کشور طی ۱۰ روز آینده مسائل مرتبط با توسعه همکاری‌های آبی دو کشور را به صورت کارشناسی بررسی کنند تا زمینه‌های همکاری عملیاتی تسریع یابد.

کد خبر 6631050
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها