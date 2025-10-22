دیدار وزیر نیرو با وزیر آب و انرژی تاجیکستان در حاشیه کنفرانس OIC

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی آبادی وزیر نیرو، در حاشیه کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی (OIC) که در شهر جده عربستان در حال برگزاری است، با "دلیر جمعه"، وزیر آب و انرژی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، دو طرف درباره موضوعات مهمی از جمله همکاری متقابل با هدف استفاده از آب سد سرریز برای تولید برق، تحکیم سازه‌های سد سرریز و حمایت از شرکت‌های ایرانی برای فعالیت در پروژه سد و نیروگاه راغون تبادل نظر کردند.

این گزارش می‌افزاید، قرار شد کارشناسان دو کشور طی ۱۰ روز آینده مسائل مرتبط با توسعه همکاری‌های آبی دو کشور را به صورت کارشناسی بررسی کنند تا زمینه‌های همکاری عملیاتی تسریع یابد.