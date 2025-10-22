رئیس اتاق بازرگانی ایران: باید رویکردهای اقتصادی کشور متحول شود

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده ظهر چهارشنبه در نشست با فعالان بخش خصوصی آبادان و خرمشهر که در سالن جلسات اتاق بازرگانی آبادان برگزار شد، اظهار کرد: چندین سال است کشور با مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه است و این چالش‌ها هر روز به شکلی جدید بروز پیدا می‌کند.

وی افزود: به عنوان ملتی که به کشور خود تعصب داریم، باید امور را خودمان مدیریت کنیم و منتظر اقدام دیگران نباشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: وظیفه اتاق بازرگانی، ارائه مشاوره به سه قوه اصلی کشور است و اگر موارد مشخصی از مشکلات و راهکارها وجود داشته باشد، این موارد به رئیس‌جمهور، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی منتقل می‌شود.

حسن‌زاده تصریح کرد: استاندار در هر شهر و منطقه مسئولیت‌هایی دارد اما اگر من به عنوان رئیس اتاق نتوانم وظایفم را به درستی انجام دهم، باید استعفا دهم؛ نمی‌توان در بزرگ‌ترین مناطق اقتصادی کشور شاهد موانع متعدد بود و انتظار داشت مشکلات حل نشود.

وی با اشاره به تجارب جهانی بیان کرد: در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و انگلستان نیز مشکلات اقتصادی وجود دارد اما با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی، این مسائل را به‌صورت مشترک بررسی و رفع می‌کنند.

حسن‌زاده با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای مختلف گفت: در شرایط کنونی کشور باید همه دست به دست هم دهیم تا کارها به نتیجه برسد.

وی اضافه کرد: ایران کشوری با سابقه تاریخی طولانی است اما در چنین شرایطی شاهد اظهارات بی‌اساس دشمنان هستیم؛ از جمله نتانیاهو که با وقاحت مدعی کمک به مردم ایران می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: باید در قوانین و بخشنامه‌ها بازنگری و تحول جدی ایجاد شود؛ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها نیز قدرت اصلاح برخی برنامه‌ها را دارد.

وی بیان کرد: ارتباط اتاق بازرگانی با حاکمیت نسبت به گذشته تغییر کرده و جلسات ماهانه اتاق به‌صورت منظم برگزار می‌شود. آماری که سیدمحمد مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ارائه دادند، نشان از وجود مشکلات عمیق و قابل تأمل دارد که باید به‌صورت ملی پیگیری شود.