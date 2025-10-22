ریابکوف: روند دیدار پوتین و ترامپ پیچیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه و آمریکا در روزهای اخیر هیچ گونه یادداشتی در مورد اوکراین رد و بدل نکردهاند. شایعات فراوان در رسانههای غربی کمکی به اوضاع نمیکند. روند مقدمات نشست روسیه و آمریکا ادامه دارد.
معاون وزیر خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: روسیه بر بخش محتوای آماده سازی نشست پوتین و ترامپ متمرکز است. هنوز هیچ توافقی در مورد دیدار بین لاوروف و روبیو وجود ندارد. هیچ مانع مهمی برای دیدار پوتین و ترامپ نمیبینم، اما روند آن پیچیده است.
سرگئی ریابکوف، اضافه کرد: شاهد تلاشهایی برای کاهش شانس دستیابی به توافق میان روسیه و آمریکا هستیم.
