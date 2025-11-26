جدیدترین موضع گیری ریابکوف درباره روابط روسیه و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت: پیشنهادهای مسکو درباره معاهده استارت نو با هدف منع سناریوهای منفی جهانی است. اوضاع امنیتی جهانی اگر واشنگتن پیشنهادهای ما درباره معاهده استارت نو را نپذیرد، بحرانی می شود.
وی افزود: روابط روسیه و آمریکا در اولین مراحل عادیسازی قرار دارد. برای روسیه مهم است که در مذاکرات اوکراین، از تفاهماتی که در دیدار پوتین و ترامپ در آلاسکا با آمریکا حاصل شد، عدول نشود.
ریابکوف گفت: برخی کشورهای اروپایی به شدت تلاش میکنند تا مانع از دستیابی روسیه و ایالات متحده به توافقات در مورد اوکراین شوند. روسیه آماده است تا به گفتگو با ایالات متحده در مورد حل و فصل بحران اوکراین ادامه دهد.
وی افزود: ما شاهد تلاشهای کثیف بسیاری برای مانعتراشی در مسیر حل و فصل مناقشه اوکراین توسط روسیه و آمریکا هستیم. برقراری تماس میان لاوروف و روبیو در صورت لزوم به سرعت قابل هماهنگی است اما در حال حاضر هیچ توافق مشخصی در این مورد وجود ندارد.
