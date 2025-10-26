به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه همواره برای همکاری‌های صادقانه و برابر، آمادگی دارد.

وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو همواره پذیرای مشارکت و همکاری‌های صادقانه و برابر با کشورهایی است که منافع ملی خود را دنبال می‌کنند و همکاری‌های بین دولتی را بر اساس اصول منشور سازمان ملل متحد به طور کامل، جامع و یکپارچه برقرار می‌کنند.

به گزارش راشا تودی، سرگئی لاوروف گفت: مسئله ارضی در چارچوب توافق اوکراین در قالب‌های مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد. طبق منطق زلنسکی، درخواست‌های فعلی برای آتش‌بس در اوکراین تلاشی برای خرید زمان است. هر کسی که به موضع روسیه در مورد اوکراین اهمیت می‌دهد، مانند ترامپ، اوربان و فیکو، همیشه فرصت حضور و بحث در مورد مسائل ویژه را دارد.

لاوروف افزود: روسیه آماده است تا با سرعتی که برای آمریکایی‌ها مناسب باشد، به تماس‌ها با ایالات متحده ادامه دهد. روسیه نمی‌خواهد در بحث‌های داخلی آمریکا در مورد اوکراین دخالت کند، زیرا واشنگتن تحت فشار کافی از سوی اروپا و کی یف است. هنوز ابتکاری برای دیدار بین پوتین و ترامپ وجود دارد، اما باید به خوبی آماده شود. روسیه استقلال اوکراین را به رسمیت می‌شناسد، اما از میزان تبعیضی که ساکنان مناطقی که اکنون طبق قانون اساسی روسیه بخشی از روسیه هستند با آن مواجه هستند، شوکه شده است. گفتگو با روبیو واقعاً خوب بود و به نظر می‌رسد ایالات متحده دیگر نیازی به ملاقات حضوری نمی‌بیند.

این مقام روسی در مورد چشم‌انداز دیدار جدید بین پوتین و ترامپ اضافه کرد: این ابتکار عمل وجود دارد. وقتی از ما دعوت شود، موافقت خود را اعلام می‌کنیم و خواستار مشورت در مورد قالب، مکان و زمان آن می‌شویم.