گیلان پیشتاز در مکانیزاسیون؛ تولید شلتوک برنج ۵ درصد افزایش یافت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان گیلان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید برنج در کشور، همواره نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزی کشور ایفا کرده است.

برنجکاری در این استان نه تنها از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است، بلکه به‌دلیل شرایط اقلیمی و خاک حاصلخیز گیلان، بهترین ارقام بومی و اصلاح شده برنج در این منطقه کشت و برداشت می‌شود.

در سال زراعی جاری با توجه به چالش‌های آب و اقلیم، کشاورزان گیلان با رعایت دقیق تقویم زراعی، مدیریت هوشمندانه مصرف آب و استفاده گسترده از تکنولوژی‌های نوین موفق به افزایش تولید برنج و بهبود کیفیت محصول شده‌اند.

سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با ارائه تسهیلات مالی، توسعه مکانیزاسیون و اجرای پروژه‌های حمایتی، نقش محوری در تحقق این دستاورد ایفا کرده است.

این گزارش با بررسی آمارها و گفتگو با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به تحلیل روندهای مهم و دستاوردهای برجسته در حوزه برنجکاری می‌پردازد.

افزایش سطح زیر کشت و تنوع ارقام برنج

«صالح محمدی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سطح زیر کشت ۲۳۸ هزار هکتاری برنج در استان اظهار کرد: از این میزان حدود ۲۲۳ هزار هکتار به کشت ارقام بومی مانند هاشمی، علی کاظمی، جمشیدجو و دمسیاه اختصاص یافته و سطح زیر کشت ارقام اصلاح شده شامل خزر، شیرودی، فجر و آنام بالغ بر ۱۵ هزار هکتار است.

وی افزود: میزان تولید شلتوک برنج استان بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تُن بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش یافته است لذا این رشد نشانه اهتمام کشاورزان در رعایت تقویم زراعی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین کشاورزی است.

توزیع گسترده بذر و مصرف کودهای شیمیایی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به توزیع بیش از هزار تُن بذر ارقام محلی و اصلاح شده میان کشاورزان استان ادامه داد: این اقدام زمینه افزایش کیفیت و کمیت محصول را فراهم کرده است.

محمدی همچنین گفت: مصرف کودهای شیمیایی در استان به ۴۶ هزار و ۸۰۸ تُن شامل ۲۷ هزار و ۸۵۴ تن اوره، ۵ هزار و ۵۰۶ تُن فسفاته و ۱۳ هزار و ۴۴۸ تن پتاسه رسیده است که با مدیریت اصولی کشاورزان و کارشناسان، اثرات مثبت قابل توجهی در افزایش تولید داشته است.

رشد چشمگیر مکانیزاسیون در کشت و برداشت

وی ادامه داد: سطح زیر کشت مکانیزه برنج در استان به ۲۰۶ هزار و ۴۰۰ هکتار، معادل ۸۶ درصد کل سطح کشت رسیده است همچنین برداشت مکانیزه با استفاده از ۴۹۲۵ دستگاه کمباین ویژه برنج، در ۲۲۱ هزار هکتار (۹۲ درصد) از مزارع استان انجام شده است که این میزان بیانگر پیشرفت قابل توجه مکانیزاسیون در بخش برنجکاری استان است.

محمدی به اقدامات زیست‌محیطی انجام شده اشاره کرد و گفت: در سه مرحله مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه‌خوار در بیش از ۵ هزار هکتار از مزارع استان با موفقیت اجرا شده است. این فعالیت‌ها باعث کاهش مصرف سموم شیمیایی و حفظ تعادل اکولوژیک در شالیزارهای استان شده است.

حمایت‌های مالی و پروژه‌های مشارکتی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان همچنین به حمایت‌های مالی اشاره و بیان کرد: تا آغاز سال زراعی جاری بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات کشاورزی به کشاورزان استان پرداخت شده است که نقش مؤثری در توسعه مکانیزاسیون و افزایش بهره‌وری ایفا کرده است.

وی افزود: در حوزه پروژه‌های حمایتی، پروژه جهش تولید برنج با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در سطح ۱۰۵۵ هکتار به اجرا درآمده و پروژه انتخاب مشارکتی ارقام برنج و پروژه انتخاب مشارکتی تغذیه گیاهی در ۱۵ شهرستان استان نیز با موفقیت در حال انجام است.

قدردانی از کشاورزان برای رعایت تقویم زراعی و مدیریت مصرف آب

صالح محمدی در پایان با قدردانی از کشاورزان استان گیلان تصریح کرد: رعایت دقیق تقویم زراعی و مدیریت بهینه مصرف آب توسط کشاورزان نقش کلیدی در افزایش تولید و حفظ منابع آبی استان داشته است این همکاری و تلاش مستمر کشاورزان، زمینه‌ساز توسعه پایدار و ارتقای جایگاه استان در تولید برنج کشور شده است.

بررسی آمار و ارقام به‌دست‌آمده و سخنان رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان نشان می‌دهد که استان در مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی، به ویژه در حوزه برنجکاری، گام‌های استوار و مؤثری برداشته است.