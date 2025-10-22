به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ایوت کوپر» (Yvette Cooper) وزیر خارجه انگلیس امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: نیاز مبرمی به ورود کمکهای بیشتر به غزه وجود دارد. ما میخواهیم گذرگاه رفح به همراه سایر گذرگاههای کمکرسانی به نوار غزه کاملاً باز شود.
وزیر خارجه انگلیس در این خصوص اضافه کرد: غیرنظامیان غزه بیصبرانه منتظر دریافت کمکهای بشردوستانه هستند.
«ایوت کوپر» که نخواست به دهها بار نقض آتش بس از سوی اشغالگران صهیونیست واکنشی نشان دهد، سپس ادعا کرد: ما از تلاشهای آمریکا برای تضمین آتش بس در غزه استقبال میکنیم و از همه طرفها میخواهیم که به تعهدات خود عمل کنند.
