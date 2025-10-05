تظاهرات ۲۵۰ هزار نفری در آمستردام علیه رژیم صهیونیستی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، صدها هزار معترض به جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم در غزه امروز یکشنبه در آمستردام راهپیمایی کردند و از دولت هلند خواستند موضع سختگیرانه‌ تری علیه جنگ آفرینی اشغالگران صهیونیست در غزه اتخاذ کند.

سازمان‌دهندگان تخمین زدند که حدود ۲۵۰ هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند، رقمی که توسط پلیس محلی نیز تأیید شد. اکثر آنها لباس قرمز پوشیده بودند تا حمایت خود را از «خط قرمز» نمادین علیه محاصره غزه توسط صهیونیست ها نشان دهند.

«راهپیمایی خط قرمز» پس از اعتراض گسترده مشابهی در لاهه در ماه می برگزار شد. برگزارکنندگان هلندی گفتند که به صلح در غزه امیدوارند؛ آن ها افزودند که طرح ترامپ (درباره برقراری آتش بس در غزه) عزم و اراده آنها را تغییر نداده است.

معترضان از هر سنی، زیر باران تند در این راهپیمایی ۶ کیلومتری (۳.۷ مایلی) در پایتخت هلند گرد هم آمده و پرچم‌ های فلسطین را تکان می دادند.

آن ها شعار می دادند: «فلسطین آزاد، آزاد»، «شرم بر اسرائیل!» و «ما تا زمانی که غزه آزاد نشود، آزاد نخواهیم شد».