به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بیستوششمین کنگره ملی و دوازدهمین کنگره بینالمللی سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور، دو پنل علمی مهم با محوریت آموزش پزشکی و پیشرفتهای نوین در علوم اعصاب عصر عصر چهارشنبه در ساری برگزار شد.
میثاق شفیعزاد، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در پنل «پوشش همگانی سلامت و آموزش» به اهمیت تطابق برنامههای آموزشی با نیازهای واقعی جامعه تأکید کرد و گفت: آموزش پزشکی باید دانش نظری و مهارتهای عملی را به گونهای تلفیق کند که دانشجویان بتوانند بهصورت مؤثر با مسائل سلامت در سطحهای مختلف جامعه مواجه شوند.
وی همچنین درباره نقش حیاتی آموزش در ارتقای بهداشت و سلامت جامعه افزود: ساماندهی آموزش در حوزه سلامت، کلید رفع بسیاری از مشکلات بهداشتی است.
شفیع زاده در پنل تخصصی «علوم اعصاب» به تشریح دستاوردهای جدید در حوزه مغز و اعصاب پرداخت و به ویژه به کاربرد هوش مصنوعی در نقشهبرداری مغز، نوروانفورماتیک و جراحیهای توموری اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی امکان پیشبینی بهتر و بهبود نتایج جراحیها را فراهم میکند و به جراحان در تصمیمگیریهای دقیقتر کمک میکند.
وی بر اهمیت ادغام دانش پایه با تحقیقات بالینی تأکید کرد و یادآور شد که پژوهشهای دانشجویی نقش مهمی در توسعه علمی و بهبود کیفیت درمانها دارند.
در پایان نشستها، دانشجویان رشتههای مختلف پزشکی و علوم پیراپزشکی موضوعاتی چون بیماریهای عفونی پس از جراحی مغز و اعصاب، تأثیر ویتامینها بر عملکرد مغز و روشهای کنترل غیر دارویی درد بیماران میگرنی را ارائه کردند.
