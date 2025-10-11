سازمان بهزیستی دستگاه برتر در حوزه ترویج فرهنگ اقامه نماز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سی و دومین اجلاس سراسری نماز که با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور ،محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور، زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور، حجت الاسلام والمسلمین قمی مسئول ارتباطات بین المللی دفتر مقام معظم رهبری، استاندار و امام جمعه گیلان و دیگر مسئولان کشوری و لشکری در شهرستان رشت برگزار شد، از سازمان بهزیستی به عنوان دستگاه برتر در حوزه ترویج و گسترش فرهنگ اقامه نماز تقدیر شد .

لوح تقدیر ویژه با امضای ریاست جمهور به سازمان بهزیستی با حضور سیدمحمدجواد حسینی رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی فرهنگی و بابک قانعی معاون فرهنگی به نمایندگی از سازمان بهزیستی کشور تقدیم شد.

موضوع محوری این اجلاس، نماز؛ نقش مادران در تربیت فرزندان و دعوت به نماز و همچنین نقش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در ترویج و توسعه اقامه نماز بود.