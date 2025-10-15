  1. جامعه
  2. شهری
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

قمی: مختل شدن آرامش شهروندان خط قرمز شهرداری است

قمی: مختل شدن آرامش شهروندان خط قرمز شهرداری است

شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: اصناف فعال در این منطقه نباید سد معبر کنند و مختل شدن آرامش ساکنان خط قرمز ما است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران با حضور در محله انبار نفت در ناحیه ۴، ضمن بازدید میدانی از آخرین وضعیت کیفیت خدمات شهری، با اهالی محله و ساکنین آن دیدار کرد.

در این بازدید قمی ضمن بیان اهمیت محله انبار نفت و سکونت‌پذیری بالای آن گفت: انبار نفت، محله‌ای است که میزان دادوستد و تجارت در آن بالاست، اما این امر نباید خللی در زندگی ساکنان ایجاد کند. تلاش ما بر این است که کیفیت زندگی، امنیت و آرامش ساکنان در کنار فعالیت کسبه فعال در این محله حفظ شود.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی سد معبر اصناف در این محله گفت: برخورد قاطع با اصنافی که با سدمعبر و آلودگی‌های زیست‌محیطی ایجاد کنند، به صورت جدی دنبال می‌شود. خط قرمز ما اختلال در نظم و مختل شدن آرامش ساکنان منطقه است. بر همین اساس، با آن دسته از افرادی که قوانین مدیریت پسماند را رعایت نکنند، متخلف محسوب شده و بر طبق قوانین با آنان برخورد خواهد شد.

در بخش دیگری از این بازدید، شهردار منطقه ۱۱ کیفیت ارائه خدمات شهری به شهروندان را مورد ارزیابی قرار داد. پاکسازی مخازن زباله و زیرمخزن‌ها، ساماندهی سد معبر، لایروبی انهار، نظافت پیرامون درختان و باغچه‌ها به‌ویژه در خیابان زربافیان و خیابان انبار نفت از جمله مواردی بود که مورد ارزیابی قرار گرفت.

گفتگو با شهروندان با هدف اطلاع از جزئیات خدمات شهری در این منطقه، شنیدن مشکلات و دغدغه‌های مردمی و بیان انتظارات آنان از مدیریت شهری، بخش دیگری از بازدید میدانی شهردار منطقه ۱۱ بود.

کد خبر 6622908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها