به گزارش خبرنگار مهر، میترا تیموری، مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان و خانواده در نشست خبری با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی گفت: یکی از شاخص‌های عدالت آموزشی تحصیل کودکان در مناطق محروم خصوصاً دختران است. از برنامه‌های اصلی ما در وزارت آموزش و پرورش توجه به دختران محصل در مناطق محروم است.

تیموری با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، زنان فرهنگی را کنشگران اصلی تمدن اسلامی دانست و گفت: زنان فرهنگی و معلم نه تنها انتقال‌دهنده دانش و علم هستند، بلکه ایمان، عزت، کرامت و روحیه را به نسل جوان تزریق می‌کنند.

وی دانشجو معلمان دختر را از دیگر اقشار مورد حمایت معاونت زنان دانست و افزود: دانشجو معلمان و دانش آموزان دختر نه تنها مخاطبان وزارت آموزش و پرورش بلکه معماران آینده تعلیم و تربیت کشور هستند. این افراد محرک توسعه آینده کشور هستند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: برای تحقق سیاست‌های کلی در حوزه زنان نیازمند برنامه‌های راهبردی بودیم. قانون جوانی جمعیت یا سند تحول بنیادین وجود داشتند اما نیاز داشتیم در حوزه زنان اسناد راهبردی نوشته شود. بنابراین از ابتدای حضور ما، با کمک مشاورین سه سند راهبردی تدوین شد و به رؤیت مقام عالی وزارت و دیگر مسئولان وزارت آموزش و پرورش رسید این اسناد در حال تدوین نهایی هستند و به زودی از سوی رئیس جمهور یا مشاور عالی ایشان در حوزه زنان انتشار خواهند یافت.

تیموری افزود: سند عالی زنان و خانواده یکی از این اسناد است که به مدت ۴ سال نوشته شده است، هر سال برش‌های عملیاتی سالانه دارد و سند جامعی است که تمام مخاطبان ما را اعم از معلمان زن دانشجو معلمان خانم و دانش آموزان دختر را پوشش می‌دهد. سند جوانی جمعیت را هم داریم که با توجه به قانون جوانی جمعیت نگاشته شده است که هدف آن توجه به جوانی جمعیت است.

وی به امضای تفاهم‌نامه با دیگر نهادها در حوزه جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: ما تمام حوزه‌های داخلی وزارت آموزش و پرورش را برای این امر پای کار آوردیم تا نشان دهیم برای اجرای قانون چه کار باید انجام دهیم. انتظار داریم با امضای این تفاهم‌نامه شاهد بسیج نهادها و تمرکز منابع برای رسیدن به اهداف قانون جوانی جمعیت باشیم. محور این تفاهم‌نامه ماده ۳۳ قانون جوانی جمعیت است که به تغییر محتوای کتب درسی براساس اهداف جوانی جمعیت و تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی است. ما طبق قانون جوانی جمعیت موظف به همکاری با سازمان‌های مرتبط هستیم. اگرچه به تنهایی پیش از این اقداماتی انجام داده بودیم اما ماده ۳۳ بر همکاری با نهادهای همچون سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم اشاره دارد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش پایش وضعیت زنان و دختران را وظیفه دیگر نهاد عالی تعلیم و تربیت دانست و گفت: همه برنامه‌ها با آگاهی از آخرین آمار و وضعیت زنان و بانوان کشور قابل تحقق است. لذا با توجه به آمار ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، ۵ جلد کتاب تألیف شده است که در آن وضعیت زنان و دختران مورد پایش قرار گرفته است. کمیت دختران و کیفیت فضاهای آموزشی برای آنان مورد اشاره قرار گرفته است. هر عدد رقم و شاخصی که به زنان و دختران باز می‌گردند در این پنج جلد کتاب قطور آورده شده است.

اجرای ۴ طرح ویژه زنان و دختران سراسر کشور

دبیر جوانی جمعیت در وزارت آموزش و پرورش افزود: معتقدیم که برنامه‌ها و اهداف ما در موضوع جوانی جمعیت محقق نخواهد شد مگر اینکه دیگر نهادهای مرتبط همکاری لازم را داشته باشند. ما با مرکز زنان و خانواده وزارت کشور ارتباط تنگاتنگی داریم. نتیجه این همکاری با وزارت کشور امضای ۴ طرح ویژه دختران است.

وی در تشریح اهداف این چهار طرح ویژه دختران گفت: طرح ملی دختران آگاه خانواده پایدار یک مداخله جامع توانمندسازی سلامت ویژه دختران در سنین بلوغ است که به ویژه برای دختران مدارس شبانه روزی و مناطق محروم خواهد بود. این بسته آموزشی، فرهنگی و مادی کمک می‌کند که دختران در آینده بهداشت باروری بهتری داشته باشند و سلامت کنونی آنها هم تأمین شود. این آموزش‌ها نه فقط برای دختران دانش آموز که برای دانشجو معلمان دختر، معلمان خانم و حتی مادران دانش آموز هم مفید خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده این رح‌ها توسط وزارت کشور تامین مالی خواهد شد گفت: رویداد ملی دختران طرح بعدی است که به کنشگری جمعی دختران برای حل مسئله می‌پردازد. این طرح برای تعدادی از دختران برای حل مسائل حوزه زنان اجرایی خواهد شد. این طرح برای این اجرا می‌شود که دختران در محیط پیرامونی خود فعال باشند.

تیموری طرح سوم را طرح آموزش و استعدادیابی بازی‌سازی عنوان کرد و گفت: این طرح هم با مشارکت وزارت کشور و با حضور بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اجرایی خواهد شد. دختران دانش آموز و زنان فرهنگی که در این حوزه علاقمند هستند و به لحاظ علمی هم حدی از دانش و فناوری بازی را دارند، در دوره‌هایی شرکت می‌کنند که چطور بازی‌های رایانه‌ای بسازند. این طرح در نهایت منجر به آن می‌شود که افرادی که استعداد لازم را دارند مراجع به مراجع کارآفرینی معرفی می‌شوند و ما هم بسترهای لازم برای اقدام و عمل آنان را در حوزه بازی‌سازی فراهم می‌کنیم. مزیت یگر این طرح هم امکان دورکاری برای دختران و خانم‌هاست. امیدواریم تعدادی از این کارآفرینان زن و دختر را بتوانیم بورسیه کنیم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: طرح چهارم برای دختران دهه هشتادی است و به نوعی طرح مکمل طرح نماد (نظام مقابله با آسیب‌های اجتماعی) است که طی آن دختران دهه هشتادی آموزش ببینند و با کمک مشاوران در مناطق مورد نیاز در یک رویداد مجازی قرار می‌گیرند و با نظارت مشاوران مجرب با همسالان خود گفت و گو نموده و به آنان آموزش می‌دهند. هدف ما این است که دانش آموز بدون مشکل و بدون حاشیه و خجالت، بتواند از آسیب‌ها نجات یابد.