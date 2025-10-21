نوسازی سه میلیون خانه روستایی؛ خدمت بنیاد مسکن به محرومان

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه‌شنبه، حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، در دیدار با حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، با اشاره به مأموریت‌های بنیاد مسکن گفت: توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور موجب تصمیم‌گیری‌های دقیق و هدفمند در حوزه مسکن شده است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ذاتاً مأموریت دارد برای اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه به‌ویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک خدمت کند، و در صورت وجود ظرفیت، خدمات خود را به شهرهای بزرگ نیز گسترش می‌دهد.

وی با بیان اینکه از مجموع پنج میلیون و ششصد هزار واحد مسکن روستایی کشور، تاکنون بیش از سه میلیون واحد نوسازی شده است، افزود: بنیاد مسکن با حضور در روستاها، مردم را نسبت به ضرورت مقاوم‌سازی خانه‌های خود آگاه کرده و با ارائه نظارت فنی، صدور پروانه ساخت و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت، زمینه نوسازی واحدهای فرسوده را فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد ادامه داد: این تسهیلات هم‌اکنون به مبلغ چهارصد میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود پنج درصد در اختیار روستاییان قرار می‌گیرد و نتیجه آن این است که امروز بیش از ۵۷ درصد واحدهای روستایی کشور مقاوم‌سازی و نوسازی شده‌اند.

رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن با اشاره به انجام مطالعات طرح‌های هادی در روستاهای کشور اظهار کرد: در ۴۰ هزار روستای دارای بیش از ۲۰ خانوار، مطالعات طرح هادی انجام شده و اکنون نیز در حال گسترش مطالعات به روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار هستیم. به گفته وی، با اجرای این طرح‌ها محدوده روستا، کاربری زمین‌ها، فضاهای عمومی، معابر، ورودی و خروجی‌ها مشخص می‌شود و در توسعه روستاها به فرهنگ بومی و اسلامی نیز توجه ویژه‌ای صورت می‌گیرد.

وی افزود: توسعه بسیاری از روستاها بر محور مسجد، چشمه یا محل‌های تاریخی شکل گرفته است و بنیاد مسکن ضمن حفظ این ارزش‌ها، هر ده سال بازنگری طرح‌های توسعه را انجام می‌دهد تا متناسب با رشد و نیازهای جدید روستاها عمل شود.

حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد در ادامه با اشاره به موضوع سنددار کردن املاک روستایی تصریح کرد: بنیاد مسکن با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده که تمام مراحل اجرایی صدور سند به‌صورت کامل توسط بنیاد انجام می‌شود. تاکنون بیش از ۷۰ درصد روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت دارای سند تک‌برگ شده‌اند که این امر تأثیر مهمی در تقویت اقتصاد روستاها و دسترسی مردم به تسهیلات بانکی داشته است.

بازسازی و زیباسازی در بافت‌های قدیمی

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: روستاهایی که دارای بافت باارزش تاریخی یا گردشگری هستند، با همکاری دستگاه‌های مربوطه حفظ و بازسازی می‌شوند. بنیاد مسکن برای این منظور شرکتی با عنوان «بم ملاد» تأسیس کرده است تا کاشی‌ها و مصالح سنتی با استحکام بالا تولید کند و ضمن بازسازی، زیبایی بافت‌های قدیمی را نیز حفظ نماید.

وی با اشاره به بازسازی بیش از دو میلیون و دویست هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده از بلایای طبیعی گفت: در حوادثی مانند زلزله رودبار، منجیل، ورزقان، اردبیل، کرمانشاه و سیل سال ۱۳۹۸، بنیاد مسکن با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و کمک‌های بلاعوض، به بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده اقدام کرده است.

حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد با بیان اینکه امروز مردم با شنیدن خبر وقوع زلزله دیگر نگران جان و مال خود نیستند، گفت: این نتیجه سال‌ها تلاش بنیاد مسکن و همکاری نظام مهندسی کشور در مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی است.

وی در ادامه با اشاره به طرح‌های ملی مسکن افزود: بنیاد مسکن در اجرای طرح‌هایی نظیر مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیز حضور فعال داشته است و از مجموع ۴۱۲ هزار واحد آغاز شده در دولت شهید رئیسی، بیش از ۲۱۲ هزار واحد توسط بنیاد در دست اجراست که به مرور زمان تحویل داده می‌شود.

احداث ۱۲۰ واحد مسکونی ویژه خانواده‌های دارای معلولیت کرمانشاهی

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن با اشاره به همکاری این نهاد با کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: طبق تفاهم‌نامه مشترک، احداث مسکن برای خانواده‌های دارای دو معلول و بیشتر بر عهده بنیاد مسکن است. تاکنون چندین هزار واحد احداث و تحویل این خانواده‌ها شده است و در استان کرمانشاه نیز ۱۲۰ واحد مسکونی ویژه خانواده‌های دارای معلولیت در سه فاز احداث شده که ۴۰ واحد آن امروز به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در استان کرمانشاه، ۱۱۳ خانواده دیگر دارای دو معلول فاقد مسکن شناسایی شده‌اند که در قالب طرح جدید «مسکن محرومان» برای آنان واحد مسکونی احداث خواهد شد. کلنگ‌زنی این پروژه به‌زودی انجام می‌شود و هزار و پانصد واحد جدید نیز برای محرومان استان در دست ساخت قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با هماهنگی کمیته امداد و در چارچوب سیاست‌های حمایتی، زمین‌های ۹۹ ساله در روستاها در اختیار متقاضیان فاقد زمین قرار می‌گیرد و تسهیلات بلاعوض نیز از محل حساب صد امام (ره) تأمین می‌شود.

وی از طرح حمایتی ویژه طلاب فعال در روستاها نیز یاد کرد و افزود: بر اساس دستورالعمل جدید، اگر طلبه‌ای در یک روستا مستقر شود و زمین در دسترس باشد، می‌تواند از تسهیلات بنیاد مسکن برای ساخت مسکن استفاده کند تا ضمن تبلیغ دینی، ماندگاری بیشتری در منطقه داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن با اشاره به فعالیت پژوهشی این نهاد تأکید کرد: بنیاد مسکن تنها نهاد دارای پژوهشکده سوانح طبیعی در کشور است که در حوزه مطالعات فنی، مهندسی و بازسازی تخصصی فعالیت دارد. علاوه بر آن، شرکت‌های مشاور و پیمانکار وابسته به بنیاد در پردیس تهران و سایر استان‌ها مشغول ارائه خدمات فنی و مهندسی هستند.

حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد در پایان گفت: تمام خدمات بنیاد مسکن برکت وجود مقام معظم رهبری و ثمره حساب صد امام (ره) است. وی از خیرین و مؤمنان خواست بخشی از اموال خود را به این حساب واریز کنند تا برای ساخت مسکن محرومان در استان‌ها هزینه شود، چراکه مشارکت مردمی برکت فراوانی در توسعه کشور دارد.

وی در پایان ضمن قدردانی از مسئولان استانی و مدیران بنیاد مسکن در کرمانشاه، ابراز امیدواری کرد با همکاری و حمایت نماینده ولی‌فقیه در استان، شاهد گسترش هرچه بیشتر خدمات عمرانی و اجتماعی در مناطق روستایی و محروم باشیم.