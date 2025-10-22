۲۰ بیماری نوپدید در ۲۵ سال گذشته در جهان بروز و شیوع پیدا کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر، در دومین روز برگزاری کارگاه کشوری مدیریت طغیان بیماریهای واگیر و رویدادهای بهداشتی در سرعین اردبیل، بر اهمیت آمادگی در برابر تهدیدهای بهداشتی تاکید کرد و هدف اصلی این گارگاه را ارتقاء آمادگی نظام سلامت برای مقابله با بیماریهای عفونی و پیشگیری از بروز بحرانهای بهداشتی دانست.
وی با اشاره به اهمیت دیدهبانی بیماریهای واگیر و تهدیدهای بهداشتی، اظهارداشت: به طور هدفمند در راستای آمادگی در برابر اپیدمیها و پاندمی های احتمالی هستیم و در این رابطه ساختار شناسایی و هشدار زودرس تهدیدهای بهداشتی مانند کرونا از طریق اجرای نظام دیدهبانی بیماریهای واگیر، هشدار زودرس رویدادهای بهداشتی، کشیک و آنکال کارشناسان بیماریها در سطح دانشگاه علوم پزشکی کشور و ستاد مرکزی مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت در حال انجام است.
مرادی به تجربه تلخ دوران همهگیری کرونا اشاره کرد و گفت: در آن دوره مردم با پیامدهای عمیق بیماریهای واگیر و تأثیرات گسترده آن بر سلامت، اقتصاد و روابط اجتماعی آشنا شدند و این بحران نشان داد که بیماریهای عفونی میتوانند به تهدیدی بزرگ و اورژانسی برای جامعه تبدیل شوند.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: نظام سلامت کشور با تشکیل گروههای تخصصی در معاونت بهداشتی و کارشناسیهای ویژه، ساختاری منسجم برای شناسایی سریع و پاسخ به موقع به بیماریهای واگیر ایجاد کرده است.
به گفته وی، یکی از اهداف اصلی این ساختار، تشخیص به موقع هرگونه افزایش غیرعادی بیماریها و اطلاعرسانی سریع به سطوح بالاتر است تا مداخلات بهداشتی با کمترین آسیب ممکن صورت گیرد.
مرادی در پایان گفت: برای موفقیت در مدیریت بیماریهای واگیر باید سه اصل کلیدی رعایت شود: آمادگی کامل، پاسخدهی به موقع و اجرای مداخلات اثربخش با کمترین آسیب.
