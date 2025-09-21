به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، با اشاره به اهمیت این هفته گفت: این فرصت مناسبی است برای افزایش آگاهی عمومی درباره بیماری هاری، پیشگیری از حیوانگزیدگی و تقویت همکاری میان سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی.
وی افزود: شعار روز جهانی هاری در سال ۲۰۲۵، که از سوی سازمان جهانی بهداشت اعلام شده، «Act Now: You, Me, Community» یا «وقتشه! تو، من، همهی ما، جامعه بدون هاری» است. این شعار اهمیت مشارکت و هماهنگی بینبخشی در برنامه جهانی پیشگیری و کنترل هاری را برجسته میکند.
به گفته مرادی، برنامه راهبردی جهانی پیشگیری و کنترل هاری، با همکاری سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سازمان جهانی بهداشت حیوانات (WOAH) و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، هدف خود را صفر کردن مرگ انسان ناشی از هاری تا سال ۲۰۳۰ اعلام کرده است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت خبر داد: همایش اصلی روز جهانی هاری، روز ۶ مهرماه به صورت حضوری و مجازی در سالن همایشهای انستیتو پاستور برگزار میشود و با حضور معاون بهداشت و مسئولین ملی و بینالمللی، فرصتی برای ارائه اقدامات، دستاوردها و چالشهای حوزه کنترل بیماری و همچنین تکریم فعالیتهای دستاندرکاران است.
