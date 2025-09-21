  1. سلامت
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

همایش روز جهانی هاری در انستیتو پاستور برگزار می‌شود

همایش روز جهانی هاری در انستیتو پاستور برگزار می‌شود

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از برگزاری همایش روز جهانی هاری در روز یکشنبه ۶ مهرماه در انستیتو پاستور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، با اشاره به اهمیت این هفته گفت: این فرصت مناسبی است برای افزایش آگاهی عمومی درباره بیماری هاری، پیشگیری از حیوان‌گزیدگی و تقویت همکاری میان سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی.

وی افزود: شعار روز جهانی هاری در سال ۲۰۲۵، که از سوی سازمان جهانی بهداشت اعلام شده، «Act Now: You, Me, Community» یا «وقتشه! تو، من، همه‌ی ما، جامعه بدون هاری» است. این شعار اهمیت مشارکت و هماهنگی بین‌بخشی در برنامه جهانی پیشگیری و کنترل هاری را برجسته می‌کند.

به گفته مرادی، برنامه راهبردی جهانی پیشگیری و کنترل هاری، با همکاری سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سازمان جهانی بهداشت حیوانات (WOAH) و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، هدف خود را صفر کردن مرگ انسان ناشی از هاری تا سال ۲۰۳۰ اعلام کرده است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت خبر داد: همایش اصلی روز جهانی هاری، روز ۶ مهرماه به صورت حضوری و مجازی در سالن همایش‌های انستیتو پاستور برگزار می‌شود و با حضور معاون بهداشت و مسئولین ملی و بین‌المللی، فرصتی برای ارائه اقدامات، دستاوردها و چالش‌های حوزه کنترل بیماری و همچنین تکریم فعالیت‌های دست‌اندرکاران است.

