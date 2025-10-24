واکنش بغداد به تصمیم آپارتایدی کنست رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، بغداد به تصمیم آپارتایدی کنست رژیم صهیونیستی درباره الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی واکنش نشان داد.

وزارت امور خارجه عراق به شدت تصویب دو پیش‌نویس قانون توسط کنست رژیم صهیونیستی را که هدف آن اعمال حاکمیت بر کرانه باختری اشغالی و شهرک‌های غیرقانونی است، محکوم کرد.

در بیانیه وزارت خارجه عراق آمده است: این اقدام به منزله نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و تعدی مستقیم به حقوق مشروع ملت فلسطین به شمار می رود.

وزارت خارجه عراق تأکید کرد که این اقدامات توسعه طلبانه، فرصت‌های ثبات را تضعیف کرده و واقعیت اشغال و شهرک سازی را تثبیت می کند؛ امری که امنیت و ثبات کل منطقه را تهدید می ‌کند.

در این بیانیه آمده است: عراق بار دیگر بر موضع ثابت و حمایت کامل خود از مساله فلسطین و حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت خود و تشکیل کشور مستقل با پایتختی قدس شریف تأکید کرد.

وزارت خارجه عرق همچنین از جامعه بین‌المللی خواست مسئولیت‌های قانونی و انسانی خود را بر عهده بگیرد و با قاطعیت در برابر سیاست‌های تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه رژیم اشغالگر که علیه ملت فلسطین اعمال می شود، بایستد.

وزارت خارجه عراق نقض‌ها و تجاوزات مستمر مقامات اشغالگر علیه مردم فلسطین را نیز محکوم کرد.